Hospiten apuesta por la rinoplastia ultrasónica para unos resultados más precisos, naturales y funcionales

Hospiten destaca los beneficios de combinar la rinoplastia ultrasónica con la técnica conservadora. Desde el centro se insiste en la importancia de valorar factores como las características anatómicas del paciente y, en especial, el aspecto del dorso nasal antes de someterse a este tipo de intervención.

El doctor Luciano Sgambatti Celis, especialista en Otorrinolaringología del Hospital Universitario Hospiten Sur, ofrece una comparación clara y cercana para explicar cómo funciona la nariz: “Podemos imaginarla como una casa, con un tejado y una fachada que definen su apariencia externa, pero también con pilares y vigas que garantizan su estabilidad y funcionamiento”.

En la nariz, estas estructuras internas están representadas por el septum nasal y los cornetes, cuya correcta posición y tamaño es fundamental para una buena respiración. “No basta con que la nariz se vea bien por fuera; también debe estar alineada por dentro para funcionar correctamente”, añade el Dr. Sgambatti.

En función de las características anatómicas y las necesidades de cada paciente, el objetivo es mejorar tanto la estética nasal —siempre con la naturalidad como eje central— como su función respiratoria. A partir de esta valoración individualizada, el especialista definirá la técnica más adecuada: una rinoplastia ultrasónica con enfoque conservador o una intervención tradicional.

La rinoplastia ultrasónica se realiza con instrumentos de alta precisión que remodelan el hueso nasal sin dañar los tejidos blandos. Esta técnica reduce la inflamación, los hematomas y el dolor postoperatorio, lo que favorece una recuperación más rápida y resultados naturales.

“La rinoplastia conservadora con técnica ultrasónica es más compleja, pero ofrece mejores resultados si se seleccionan bien los casos. No es una cirugía estándar: requiere conocimiento anatómico y un abordaje personalizado”, destaca el Dr. Sgambatti.

También subraya la importancia de que estas intervenciones las realice un otorrinolaringólogo con formación específica en cirugía estética nasal. “No se trata solo de que la nariz se vea bien, sino de que también funcione correctamente”, afirma.

El Dr. Sgambatti concluye: “Los pacientes que se sometan a una rinoplastia conservadora con técnica ultrasónica comprobarán que se trata de un avance que combina precisión técnica, funcionalidad respiratoria y una estética natural”.

Hospiten reafirma así su compromiso con la mejora continua mediante la incorporación de técnicas innovadoras que optimicen la atención médica. Con procedimientos como la rinoplastia ultrasónica conservadora, la institución ofrece tratamientos más seguros, eficaces y personalizados, consolidándose como referente en calidad asistencial y tecnología sanitaria.

Sobre Hospiten

Hospiten es una red sanitaria internacional con más de 55 años de andadura comprometida con la prestación de un servicio de máxima calidad, que cuenta con 20 centros médico-hospitalarios privados en España, República Dominicana, México, Jamaica y Panamá, además de 175 centros médicos ambulatorios, bajo la marca Clinic Assist. Fundada por el Dr. Pedro Luis Cobiella, atiende anualmente a más de tres millones de pacientes de todo el mundo y cuenta con una plantilla de más de 5.000 personas, un cuidado que se reforzará en la Comunidad de Madrid gracias a la construcción de un hospital general universitario en Boadilla del Monte, que prevé la finalización de sus obras en 2026.

MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten, es filial del prestigioso MD Anderson Cancer Center de Houston (Texas, EE.UU.). Con más de veinte años de historia en nuestro país, en la actualidad MD Anderson Madrid - Hospiten dispone de una Unidad de Ensayos Clínicos Fase I, más de 150 especialistas médicos formados en oncología, un total de 87 camas de hospitalización y un equipamiento tecnológico de última generación para el diagnóstico y tratamiento de los diferentes tipos de cáncer.