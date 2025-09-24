No es aloe vera: el superingrediente canario que está revolucionando la cosmética natural

En Canarias llevamos años asociando lo “natural” con el aloe vera. Pero el Archipiélago guarda más cartas, como por ejemplo este fruto de Opuntia cuyas semillas aportan un perfil lipídico rico en linoleico y tocoferoles, base de su uso como emoliente y antioxidante.

El llamado higo tinto ha saltado de los guachinches a los tocadores: exfoliantes de semilla, aceites y polvos “nutricosméticos” prometen antioxidantes, elasticidad y un glow global.

Natural y sostenible

La empresa Tuno Canarias, dedicada a la elaboración de nutricosmética natural a partir de este producto, cuenta que esta fruta, que a simple vista parece común, encierra un cóctel de nutrientes que la convierte en un auténtico tesoro para la piel y el bienestar.

Su pulpa y semillas son ricas en antioxidantes, vitamina E y polifenoles, un trío capaz de combatir el envejecimiento celular, mejorar la elasticidad y aportar luminosidad de forma global.

Lo mejor de todo, según la empresa, es su versatilidad: puedes incorporarlo en cápsulas, en polvo o en cosméticos como exfoliantes naturales elaborados con semillas de higo tinto.

Además, es un ingrediente natural, sostenible y "altamente biodisponible", lo que significa que tu cuerpo y tu piel lo reconocen y lo absorben de manera eficiente.

Composición

Ácidos grasos: predominio de linoleico (omega-6) , seguido de oleico; en O. dillenii y O. ficus-indica se han medido proporciones altas de linoleico (entre el 58 y el 80%, según estudio y procedencia).

predominio de , seguido de oleico; en O. dillenii y O. ficus-indica se han medido proporciones altas de linoleico (entre el 58 y el 80%, según estudio y procedencia). Vitamina E (tocoferoles): el γ-tocoferol suele ser la forma mayoritaria. Revisiones y trabajos analíticos sitúan los tocoferoles totales del aceite de semilla de Opuntia en el rango de 170–680 mg/kg , dependiendo de especie y extracción.

el suele ser la forma mayoritaria. Revisiones y trabajos analíticos sitúan los tocoferoles totales del aceite de semilla de Opuntia en el rango de , dependiendo de especie y extracción. Esteroles y polifenoles: β-sitosterol domina la fracción de esteroles. Pulpa/cáscara y flores aportan polifenoles y betalainas con actividad antioxidante in vitro.

Usos

Usado sobre la piel, el aceite de las semillas de este fruto aporta una sensación de confort inmediata: es ligero, ayuda a mantener la hidratación y protege frente al estrés diario gracias a su contenido natural en vitamina E.

Si lo que buscas es una piel más luminosa, las semillas micronizadas funcionan como un exfoliante físico suave: arrastran células muertas y dejan la superficie más lisa y uniforme.

Ojo: ese efecto pulido es mecánico, no hay pruebas sólidas de que por sí solo “fabrique” más colágeno.

Cuando se toma en cápsulas o polvo, la mayor parte de la investigación seria se ha hecho con especies cercanas y se centra en el metabolismo de la glucosa. Traducido: no esperes un “lifting” desde la cocina, tómatelo como un extra antioxidante y metabólico dentro de una vida saludable.

Sobre la “biodisponibilidad” hay que matizar que la vitamina E del aceite sí se absorbe bien, pero otros compuestos vegetales pueden variar mucho en cómo los procesa el cuerpo. Por eso conviene mantener expectativas realistas.

Superalimento

Entre la tradición canaria y la innovación cosmética, el higo tinto emerge como un superalimento con doble vida: en la mesa y en el tocador. Su semilla concentra grasas saludables y vitamina E, y su fruto aporta compuestos vegetales con actividad antioxidante que encajan en una rutina de bienestar moderna.

No es magia ni atajo, pero sí un ingrediente nutritivo, versátil y con sentido: en crema para cuidar la barrera cutánea, en exfoliante para pulir la textura y, en la cocina o en cápsulas, como apoyo dentro de un estilo de vida equilibrado, sumando ciencia, cultura y sabor a cualquier propuesta de salud y belleza consciente.