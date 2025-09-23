Ni azúcar blanco ni moreno: Miguel Assal, sanitario, explica por qué "ninguno de los dos es saludable"

El azúcar es un ingrediente común en la cocina, ya que se usa para casi todo, desde dar sabor a los postres hasta endulzar bebidas. Existen dos tipos: el blanco y el moreno, y a pesar de lo que muchos piensan, ninguno de los dos es sano. El técnico de emergencias Miguel Assal ha desmontado este mito extendido en muchas personas.

El eterno debate sobre si el azúcar moreno es más sano que el blanco ha vuelto a abrirse. En un vídeo publicado en sus redes sociales, el sanitario Miguel Assal dejado una conclusión clara, "ninguno de los dos es saludable".

Leticia de Torre

El experto explica que el azúcar moreno que se vende habitualmente no es más que azúcar blanco refinado al que se le añade melaza, lo que le da su característico color. Para demostrarlo, realizó una sencilla prueba: al lavar este azúcar con agua, el tono oscuro desaparece y queda blanco.

¿Qué ocurre con el azúcar moreno "bio"?

El técnico también quiso comprobar si el mismo efecto ocurría con un azúcar moreno etiquetado como 'bio'. En este caso, el resultado es distinto, porque aunque intentó aclararlo con agua, el color se mantuvo más tiempo. Pese a esto, el 'bio' no terminó de convencerle.

Con esta sencilla comprobación, Assal demostraba que el consumo de azúcar, ya sea blanco, moreno o ecológico, no aporta beneficios para la salud y debe limitarse lo máximo posible.

Un consumo que preocupa a la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la ingesta de azúcares libres no supere el 10% de la ingesta calórica diaria, y que lo ideal sería reducirla al 5%. En España, el consumo medio sigue estando por encima de esas recomendaciones, especialmente entre los más jóvenes, lo que preocupa a nutricionistas y médicos.

Miguel Assal recuerda que lo importante no es qué tipo de azúcar se elige, sino reducir su presencia en la dieta diaria y apostar por alternativas más saludables.