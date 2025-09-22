Un huevo al día protege tu salud: la ciencia confirma que podría reducir el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares

Uno de los alimentos más recurrentes son los huevos, ya que, además de ser versátiles en la cocina, destacan por su aporte de proteína, las grasas saludables, las vitaminas y minerales. Por ello, se han convertido en una opción habitual de desayuno.

Sin embargo, durante años se han extendido mitos que llevaron a parte de la población a reducir su consumo. Lo cierto es que los huevos aportan más beneficios que problemas de salud.

El huevo y la salud cardiovascular

El cardiólogo Aurelio Rojas, conocido en redes sociales por divulgar sobre la salud del corazón se ha encargado de desmentir algunos de estos bulos.

"Durante años, se culpó al huevo injustamente de aumentar el colesterol y el riesgo cardiovascular, pero la evidencia actual demuestra lo contrario", explica el cardiólogo.

La Sociedad Española de Cardiología, a través del estudio PURE, demostró que comer un huevo al día no aumenta el riesgo de cardiovascular de mortalidad. De hecho, algunos estudios recientes sugieren que el consumo de huevo podría reducir el riesgo de ictus isquémico.

Según el doctor Rojas, no todos los huevos son iguales: "El huevo campero es mejor que el de jaula porque suele tener mejor perfil de Omega 3 y antioxidantes". Además, recomienda comerlo entero "La yema tiene vitaminas A, D, E, K y antioxidantes", confirma el doctor.

Beneficios de incluir huevo en la dieta

Los huevos aportan múltiples beneficios para los seres humanos:

Fuente de proteína: Es una de las mejores fuentes de proteínas, es por ello que ayuda a ganar y mantener la masa muscular.

Es una de las mejores fuentes de proteínas, es por ello que ayuda a ganar y mantener la masa muscular. Prevención de hígado graso: Gracias a que contienen colina, una de las mejores fuentes alimenticias, se encuentra principalmente en la yema y el fundamental para el cerebro y la prevención del hígado graso.

Gracias a que contienen colina, una de las mejores fuentes alimenticias, se encuentra principalmente en la yema y el fundamental para el cerebro y la prevención del hígado graso. Reducir los triglicéridos: Contiene luteína y zeaxantina, antioxidantes que protegen la visión y el corazón, por lo que en dietas bajas en azúcares y ultraprocesados pueden disminuir los triglicéridos.

Contiene luteína y zeaxantina, antioxidantes que protegen la visión y el corazón, por lo que en dietas bajas en azúcares y ultraprocesados pueden disminuir los triglicéridos. Perdida de peso: Este alimento puede ayudarte en tu proceso de perdida de peso porque es saciante, económico y fácil de incluir en las comidas.

El cardiólogo matiza que en personas con diabetes y dietas ultraprocesadas consumir más de siete huevos a la semana puede ser negativo.

Dieta equilibrada

"La clave no es el huevo, sino el contexto de la dieta", explica el cardiólogo. No sé trata de comer más o menos cantidad, sino de mantener una alimentación saludable, sin abusar de los ultraprocesados.

"Los huevos no son el problema, el verdadero problema es la cantidad y con qué los comparas. Comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas, pero comer tres o más al día en una dieta cargada de ultraprocesados, fritos y sin vegetales sí puede ser perjudicial. Pero si los comparas con lo que la gente suele desayunar: bollería, cereales azucarados, embutidos procesados... el huevo es infinitamente más saludable y los estudios son claros, los vegetales protegen más que ningún alimento", señala el experto.

Su consejo es claro: "Come un huevo al día sin miedo y rodéalo siempre de vegetales, verduras y aceite de oliva virgen extra: eso sí es medicina para tu corazón".