Adiós a que se te meta agua en los oídos: este es el truco del enfermero Jorge Ángel para acabar con el problema

Una de las peores sensaciones cuando sales de la playa o la piscina es que se te meta agua en los oídos. Este problema tan horrible tapona tus orejas e incluso puede afectar tu audición o provocar mareos. Para evitar este inconveniente, es importante que sigas los consejos del enfermero Jorge Ángel.

El agua se te puede meter en los oídos tras la ducha también. Esta sensación de taponamiento es incómoda y dolorosa. Los tapones afectan a muchas personas, y aunque a menudo se resuelve de forma natural, en algunos casos el agua retenida puede favorecer infecciones como la otitis externa, por lo que debes conocer métodos seguros para expulsarla.

Los tres consejos de Jorge Ángel

Jorge Ángel recomienda en primer lugar confiar en la ley de la gravedad. Tumbarse de lado sobre el oído afectado suele ser suficiente para que el agua salga por sí sola. Otra técnica efectiva es el efecto ventosa: colocar la palma de la mano sobre la oreja, presionar ligeramente y retirar de golpe, lo que genera un vacío que ayuda a desalojar el líquido.

También es útil un suave masaje mientras se bosteza o tirar suavemente del lóbulo hacia abajo y hacia atrás, porque así se abre el conducto auditivo para que el agua fluya con mayor facilidad.

Por último, el enfermero insiste en que hay prácticas que conviene evitar, ya que pueden causar más problemas que beneficios. Entre ellas, introducir bastoncillos de algodón dentro del oído es una acción que puede lesionar la piel o empujar el agua y la cera hacia el interior. Tampoco es recomendable saltar con fuerza o sacudir la cabeza de manera brusca, porque además de ser ineficaz, puede provocar pérdida de equilibrio y mareos.