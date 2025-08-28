¿Usas botellas de agua metálicas? Un técnico de emergencias explica por qué debes lavarlas todos los días

Las botellas de agua metálicas se han convertido en una excelente alternativa ecológica a los recipientes de plástico. Muchas personas ya las usan, porque permiten que cualquiera se lo eche en el bolso o la mochila para que cuando encuentre una fuente de agua las rellene. Sin embargo, el técnico de emergencias Miguel Assal ha explicado por qué debes lavarlas todos los días, ya que escoden un secreto oculto.

Los termos son ideales para mantener la temperatura del agua durante más tiempo. Además de ser reutilizables, contribuyen a reducir el impacto ambiental, convirtiéndose en aliados perfectos para el verano, al mantener el agua fría, y en invierno, al conservar tus bebidas calientes en invierno. Sin embargo, es importante destacar que las botellas metálicas pueden convertirse en un foco de infección peligroso si no se lavan adecuadamente.

El secreto que se esconde bajo el tapón

El técnico de emergencias Miguel Assal ha compartido los resultados de un estudio realizado por la empresa de control de calidad Water Filter Guru, que revela la enorme cantidad de bacterias que pueden acumularse en estos recipientes.

Según la investigación, cada vez que alguien bebe directamente de la boquilla del termo deja bacterias que, con el tiempo y la humedad, se multiplican de forma alarmante. El resultado es que un recipiente mal lavado puede convertirse en un auténtico caldo de cultivo de microorganismos nocivos.

Un termo puede ser más sucio que un inodoro

El informe de Water Filter Guru ofrece datos impactantes. Mientras un inodoro puede contener unas 515 unidades de formación de colonias bacterianas, un termo reutilizado sin higiene adecuada puede alcanzar hasta 20,8 millones de microorganismos.

Esto se debe a que las botellas reutilizables suelen permanecer cerradas, húmedas y en contacto directo con la boca, lo que favorece la proliferación de bacterias.

La acumulación de microorganismos no solo genera mal olor o sabor en el agua, sino que también puede provocar problemas digestivos, infecciones y otras complicaciones de salud si el uso inadecuado se prolonga en el tiempo.

Consejos para mantener tu botella limpia

El técnico de emergencias insiste en la importancia de cambiar de hábitos: "Lávala todos los días, igual que lavas tus vasos y platos cada vez que los utilizas, y déjalo secar antes de rellenarlo". Por eso, el experto incide en la importancia de seguir estos hábitos.

Los tapones de las botellas metálicas acumulan miles de bacterias / Freepik

Entre las recomendaciones más destacadas se incluyen:

Lavar la botella a diario con agua caliente y jabón, prestando especial atención a la boquilla y la tapa, donde más bacterias se concentran.

con agua caliente y jabón, prestando especial atención a la boquilla y la tapa, donde más bacterias se concentran. Secar completamente antes de volver a rellenar, ya que la humedad favorece la multiplicación de gérmenes.

antes de volver a rellenar, ya que la humedad favorece la multiplicación de gérmenes. Usar cepillos especiales para llegar a las zonas más profundas del termo.

para llegar a las zonas más profundas del termo. Evitar dejar agua estancada durante días, especialmente si la botella permanece en lugares cálidos.

Gracias a este estudio y a la explicación de Miguel Assal, las personas que usan estas botellas estarán seguros.