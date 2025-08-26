Adiós a roncar: estos son los consejos del enfermero Jorje Ángel para mejorar tu descanso

Los ronquidos son un problema común que no solo afectan a quien los sufre, sino también a sus parejas que duermen con el afectado. Aunque en la mayoría de los casos se trata de un trastorno leve, en determinadas circunstancias puede ser la señal de un problema mayor como la apnea del sueño. El enfermero Jorge Ángel ha compartido una serie de consejos prácticos para reducir los ronquidos y conseguir un descanso más reparador.

El ronquido se produce cuando, durante el sueño, los músculos de la garganta se relajan y dificultan el paso del aire, provocando una vibración en las vías respiratorias. Factores como la postura al dormir, el sobrepeso, el consumo de alcohol o tabaco, e incluso la sequedad ambiental pueden intensificar el problema. En muchos casos, unos simples cambios en la rutina nocturna pueden marcar la diferencia.

Casi la mitad de los españoles roncan

Según datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), cerca del 45% de los adultos roncan de manera ocasional y alrededor del 25% lo hacen de forma habitual. Los hombres, especialmente a partir de los 40 años, tienen mayor predisposición, aunque también afecta a muchas mujeres. El ronquido constante no solo merma la calidad del sueño, sino que puede ser un síntoma de apnea obstructiva del sueño, un trastorno que afecta a más de 2 millones de personas en España.

Consejos para roncar menos

El enfermero Jorge Ángel detalla varios hábitos sencillos para reducir los ronquidos:

Dormir de lado: la postura es clave. Dormir boca arriba aumenta las probabilidades de roncar, mientras que dormir de lado suele reducirlo notablemente.

la postura es clave. Dormir boca arriba aumenta las probabilidades de roncar, mientras que dormir de lado suele reducirlo notablemente. Usar un humidificador: en ambientes muy secos, el aire reseca las vías respiratorias y agrava el problema. Mantener un nivel adecuado de humedad ayuda a respirar mejor.

en ambientes muy secos, el aire reseca las vías respiratorias y agrava el problema. Mantener un nivel adecuado de humedad ayuda a respirar mejor. Cenas ligeras y con antelación: evitar comidas copiosas antes de dormir y no acostarse justo después de cenar es fundamental para prevenir la obstrucción de las vías respiratorias.

evitar comidas copiosas antes de dormir y no acostarse justo después de cenar es fundamental para prevenir la obstrucción de las vías respiratorias. Reducir tabaco, alcohol y exceso de peso: el tabaquismo y el consumo de alcohol relajan en exceso la musculatura de la garganta, mientras que el sobrepeso aumenta la presión en las vías respiratorias.

el tabaquismo y el consumo de alcohol relajan en exceso la musculatura de la garganta, mientras que el sobrepeso aumenta la presión en las vías respiratorias. Atención a los síntomas graves: si se presentan pausas en la respiración, somnolencia diurna o sensación de cansancio al despertar, lo recomendable es acudir a un profesional, ya que puede tratarse de apnea del sueño.

Si sigues estos hábitos y optimizas tu rutina, podrás llegar a conseguir un descanso interrumpido y un sueño reparador. Los consejos de Jorge Ángel recuerdan que los ronquidos tienen solución con cambios de estilo de vida, pero también pueden ser un aviso de problemas más serios que deben ser tratados por un especialista.