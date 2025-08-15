Ni repelentes ni cremas: este es el mejor truco para terminar con los mosquitos este verano

El verano es una de las estaciones más esperadas del año. Para muchos significa libertad, vacaciones y la oportunidad de disfrutar del buen tiempo. Un paraíso que, en muchas ocasiones, se ve frenado por la inevitable molestia de los mosquitos, muy habituales en esta época del año.

Y ante su llegada, siempre se buscan soluciones para que su presencia sea lo menos molesta posible. Desde mosquiteras, pasando por insecticidas y terminando por el uso de remedios naturales. Sin embargo, da la sensación de que ninguno funciona con eficacia y siempre sobrevive ese mosquito que no deja dormir por las noches.

Además, la picadura de los mosquitos, suele dejar una marca visible que, en muchos casos, causan enrojecimiento e inflamación, además de un picor muy intenso. Por ello, se ha hecho viral un pequeño truco muy sencillo de realizar y que solo necesitas dos materiales: papel higiénico y pasta de dientes.

Cómo funciona el truco con papel higiénico y pasta de dientes para eliminar mosquitos

Según se explica, este truco es muy eficaz y permite ahuyentar a los mosquitos, sobre todo por la noche. Con solo papel higiénico y pasta de dientes, y necesitando la ayuda de un recipiente y un mechero, podrás hacerlo en un minuto. Este es el truco paso a paso:

Coge un trozo de papel higiénico y enróllalo sobre sí mismo. Después, aplica pasta de dientes por todo el papel higiénico enrollado. A continuación, deposita el papel en un recipiente, como por ejemplo una botella, donde uno de los extremos del papel sobresalga. Por último, enciende con un mechero el papel higiénico, aunque casi instantáneamente debes apagarlo.

Tras realizar todos estos pasos, se quedará un aroma que se esparcirá por toda la habitación. De esta manera, este olor actuará como repelente natural de mosquitos, alejándose de la habitación.

Otros remedios naturales para alejar a los mosquitos

Si este truco no funciona o convence, existen otros remedios naturales y tradicionales que también tienen bastante eficacia.

Limón y clavo de especia: estos dos ingredientes forman un dúo repugnante para los zancudos. Parte por la mitad un limón e introduce varios clavos en los gajos. Cuando lo tengas, reparte varias mitades de limones por aquellas zonas donde los mosquitos suelen rondar.

estos dos ingredientes forman un dúo repugnante para los zancudos. Parte por la mitad un limón e introduce varios clavos en los gajos. Cuando lo tengas, reparte varias mitades de limones por aquellas zonas donde los mosquitos suelen rondar. Vinagre de manzana : este remedio se puede usar de dos formas: echa vinagre a un vaso, o bien aplica vinagre sobre tu cuerpo. Truco muy efectivo, pero en ambos casos el olor puede resultar desagradable.

: este remedio se puede usar de dos formas: echa vinagre a un vaso, o bien aplica vinagre sobre tu cuerpo. Truco muy efectivo, pero en ambos casos el olor puede resultar desagradable. Inciensos y velas: una alternativa muy buena a los repelentes, ya que sus aromas son agradables.

una alternativa muy buena a los repelentes, ya que sus aromas son agradables. Ajo. Pela y corta varios dientes de ajo y échalos en un bol con un poco de agua. Después, deja macerar un par de horas y más tarde utiliza esta agua para rociar la casa.