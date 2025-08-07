El técnico de emergencias Miguel Assal explica por qué nunca deberías matar una cucaracha
El experto alerta sobre los riesgos sanitarios que implica aplastar a estos insectos, especialmente dentro del hogar
Durante el verano, es común que mientras caminas por tu casa te topes inesperadamente con una cucaracha, provocando un grito tan fuerte que podría escucharse en todo el vecindario. Tu reacción inmediata es pegar un pisotón para matarlas rápidamente. Sin embargo, el técnico de emergencias Miguel Assal advierte que esta no es la mejor opción por una razón importante que implica directamente a tu salud.
Nunca deberías matar una cucaracha aplastándola. Aunque este es el impulso inmediato al ver una esta acción puede suponer un riesgo para ti, según Assal. "Las cucarachas son transmisoras de bacterias, virus, parásitos y hongos. Si las pisas o las aplastas, lo que haces es esparcir esos patógenos por el entorno", explica el experto.
Según indica, al romper su cuerpo, las sustancias presentes en su interior, como restos de alimentos en descomposición, microorganismos recogidos en su recorrido y huevos, quedan liberadas en la superficie donde se produce el pisotón.
Riesgo de contaminación en cocinas y zonas comunes
El mayor peligro, según Assal, se da cuando estas cucarachas son aplastadas en zonas sensibles como la cocina, la encimera o cerca de alimentos. "No sabes por dónde ha caminado ese insecto. Puede haber pasado por desagües, basura o heces de otros animales", alerta el técnico. Las bacterias más comunes que pueden portar incluyen la Salmonella o el E. coli, con potencial para provocar infecciones intestinales y problemas de salud.
Además, si la cucaracha está embarazada o transporta huevos, el riesgo se multiplica. "Al aplastarla, puedes estar liberando decenas de huevos que acabarán eclosionando y provocando una plaga", advierte el técnico de emergencias.
Cómo matar una cucaracha
Assal recomienda evitar el contacto directo con estos insectos y optar por métodos seguros de eliminación, como trampas o insecticidas. También es muy importante mantener una buena higiene del hogar, sellar grietas y vigilar puntos de acceso como ventanas o desagües.
"Matar una cucaracha puede parecer una solución rápida, pero es todo lo contrario. Estás esparciendo lo que lleva dentro", concluye Miguel Assal.
- El nuevo centro acuático de Tenerife abre sus puertas el próximo mes
- Canarias enfrenta diez días de ola de calor con máximas que rozarán hasta los 40 grados
- Cronología del brutal asesinato que ha conmocionado a Tenerife: todo lo que se sabe hasta ahora
- Detectan una plaga de filoxera en viñedos de Tenerife
- El peatonal de la avenida de Anaga tendrá un Brunelli's: el Grupo Loro Parque abrirá un restaurante en Santa Cruz de Tenerife
- Expropiaciones en Santa Cruz de Tenerife por 331.600 euros para urbanizar Juan Marín
- Santa Cruz de Tenerife obligará al Rastro a tener carpas y penalizará las «ausencias»
- Cientos de docentes interinos en Canarias se quedan sin destino para el próximo curso