El técnico de emergencias Miguel Assal explica por qué nunca deberías matar una cucaracha

Durante el verano, es común que mientras caminas por tu casa te topes inesperadamente con una cucaracha, provocando un grito tan fuerte que podría escucharse en todo el vecindario. Tu reacción inmediata es pegar un pisotón para matarlas rápidamente. Sin embargo, el técnico de emergencias Miguel Assal advierte que esta no es la mejor opción por una razón importante que implica directamente a tu salud.

Nunca deberías matar una cucaracha aplastándola. Aunque este es el impulso inmediato al ver una esta acción puede suponer un riesgo para ti, según Assal. "Las cucarachas son transmisoras de bacterias, virus, parásitos y hongos. Si las pisas o las aplastas, lo que haces es esparcir esos patógenos por el entorno", explica el experto.

Según indica, al romper su cuerpo, las sustancias presentes en su interior, como restos de alimentos en descomposición, microorganismos recogidos en su recorrido y huevos, quedan liberadas en la superficie donde se produce el pisotón.

Riesgo de contaminación en cocinas y zonas comunes

El mayor peligro, según Assal, se da cuando estas cucarachas son aplastadas en zonas sensibles como la cocina, la encimera o cerca de alimentos. "No sabes por dónde ha caminado ese insecto. Puede haber pasado por desagües, basura o heces de otros animales", alerta el técnico. Las bacterias más comunes que pueden portar incluyen la Salmonella o el E. coli, con potencial para provocar infecciones intestinales y problemas de salud.

Además, si la cucaracha está embarazada o transporta huevos, el riesgo se multiplica. "Al aplastarla, puedes estar liberando decenas de huevos que acabarán eclosionando y provocando una plaga", advierte el técnico de emergencias.

Cómo matar una cucaracha

Assal recomienda evitar el contacto directo con estos insectos y optar por métodos seguros de eliminación, como trampas o insecticidas. También es muy importante mantener una buena higiene del hogar, sellar grietas y vigilar puntos de acceso como ventanas o desagües.

"Matar una cucaracha puede parecer una solución rápida, pero es todo lo contrario. Estás esparciendo lo que lleva dentro", concluye Miguel Assal.