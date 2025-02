"No soy 'superwoman', pero no quería que me tratasen como a una enferma"

Abre y cierra sus frases con rotundidad, con un optimismo imposible de comprender para una persona que desconoce las claves del proceso por el que está pasando. Palabra a palabra destila una valentía que Yaiza Díaz (La Laguna, 1983) transforma en energía positiva, en un chute de vida que ahora se ha propuesto difundir en las redes sociales a través de Fórmula Triple Rosa. Ella nunca quiso que la trataran como una enferma, aunque admite que en alguna ocasión se dejó caer adrede para que su grupo de rescate [los amigos que la acompañaron en esta «muda de piel»] le diera algunos «mimitos», ni siquiera hace un año cuando le confirmaron el peor de los pronósticos: la periodista tenía un cáncer bilateral de mama triple negativo, el mismo que afectó a la actriz californiana Angelina Jolie.

«Era sincrónico», avanza cuando habla del instante en el que pusieron nombre y apellido al cáncer. «Mismo tipo, mismo tamaño, mismo tiempo, misma altura...». Ése fue el único instante [marzo 2024] en el que se puso en el peor de los casos y pensó: «Yaiza, esto no lo vas a contar». Fue un pensamiento negativo efímero, tan liviano como un suspiro, porque enseguida buscó las fuerzas para la gran remontada.

El kilómetro cero

Todo empezó el 20 de enero del año pasado. Yaiza se notó un bulto en el pecho izquierdo y no dudó en pedir cita con su ginecólogo: «El miedo es libre, pero ahí no puedes tener dudas», aconseja en cuanto se perciba que algo extraño está sucediendo. «El hecho de ser periodista y saber que una de cada ocho mujeres sufren cáncer de pecho hizo que me pusiera las pilas». En el kilómetro cero no apareció el rastro de la enfermedad, pero ella optó por solicitar una segunda opinión en un centro especializado para quedarse aún más tranquila.

«Nosotros te vamos a curar para que te mueras de otra cosa», rescata de una conversacion con una especialista tras una sesión de quimioterapia

A pesar de que el bulto lo detectó en el pecho izquierdo, una dolencia fue a más en el derecho y el 4 de marzo le dijeron que tenía un carcinoma. «Tienes un cáncer de mama, pero de esta no te vas a morir», le informó una ginecóloga. La cosa se complicó un poco en el instante en el que ella insistió en la idea de que el otro pecho le seguía doliendo y llegaron más pruebas. «Ahí sí que me puse nerviosa. Mi incertidumbre era saber la si la metástasis había salido fuera», apunta con un tono sereno. «Me ratificaron que no había enfermedad fuera de la mama y que podía hacer una vida normal; que iba a tener un año un poco jodido pero que de esta salía».

Del torrente de mensajes de ánimos que descorcha Yaiza en su exposición me quedo con uno. «Nosotros te vamos a curar para que te mueras de otra cosa», rescata de un encuentro con una especialista. De esos días recuerda que la espera de los resultados fue angustiosa: «Es algo en lo que creo se puede avanzar para combatir los miedos iniciales de una paciente». Ella, repite, se mantuvo en calma agarrada a un hizo de esperanza que no sabe bien dónde lo encontró: «Ya había escrito un libro [La hija del ciego, su padre era vendedor de cupones de la ONCE], plantado un árbol y a los 41 sólo me faltaba ser madre», enumera con una sonrisa que ilumina su rostro con amplitud.

«El miedo o el shock no te lo quita nadie, pero yo empecé a trabajar mi mente [se apoyó en el experto José Luis Arqués] porque desde el minuto cero comprendí que nadie mejor que yo conoce mi cuerpo, que soy capaz de dominar mi mente y que sé donde están mis límites»

Tres meses pasaron desde que recibió la noticia hasta que empezó el tratamiento en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). «El miedo o el shock no te lo quita nadie, pero yo empecé a trabajar mi mente [se apoyó en el experto José Luis Arqués] porque desde el minuto cero comprendí que nadie mejor que yo conoce mi cuerpo, que soy capaz de dominar mi mente y que sé donde están mis límites».

«Cuando hablo con mujeres con cáncer de mama, casi todas reconocen el momento en el que esto saltó»

Además de haber practicado el atletismo, Yaiza acumulaba varias experiencias con el yoga, la meditación y la programación neurolingüística. «No soy una superwoman, pero no quería que me tratasen como a una enferma», insiste en el instante en el que explica que su reto era llegar lo más limpia posible [con el menor número de toxinas] al inicio del tratamiento.

Ir a otro nivel

Yaiza Díaz tiene claro que Fórmula Triple Rosa, que es el canal con el que intercambia vivencia con mujeres que pasan por lo mismo, no va a a poner sobre la mesa las causas que pueden provocar un cáncer, aunque algo le dice que el estrés, los picos emocionales, una mala alimentación, la falta de deporte, fumar o beber pueden derivar en un diagnóstico de cáncer. «Cuando hablo con mujeres con cáncer de mama, casi todas reconocen el momento en el que esto saltó», expone en un punto de la conversación en el que admite haber quedado muy expuesta por la ruptura de una relación o la muerte de su padre. «Eso pasa factura».

«No sé bien explicar cómo pasó –remarca el trabajo personal que hizo–, pero me dijeron que estaba limpia... Aún así yo completé el tratamiento de seis meses y ahora sigo con inmunoterapia. ¡Estoy curada!"

Ella «entrenó» su mente y su cuerpo para llegar en las mejores condiciones posibles a la primera sesión de quimio y los buenos resultados no tardaron en llegar. «No sé bien explicar cómo pasó –remarca el trabajo personal que hizo–, pero me dijeron que estaba limpia... Aún así yo completé el tratamiento de seis meses y ahora sigo con inmunoterapia. ¡Estoy curada!», se libera en una fase de la charla en la que sus ojos se humedecen. Confirmado: Yaiza no es superwoman.

«Mudar la piel o conocer a otra Yaiza» son dos ideas que muele la lagunera en varios puntos de una entrevista que avanza en dirección al rol que desempeña en Fórmula Triple Rosa. De hecho, minutos antes de acudir a la cita quedó con una afectada por un cáncer de pecho. «Nos dimos un paseíto por Candelaria y le regalé mis pañuelos. Eso sí, le dije que les diera un lavadito y que, seguro, le iban a venir bien», apunta con naturalidad.

"Lo que sí tuve claro desde el principio es que yo no quería transmitir pena ni estar dando explicaciones cada diez pasos. Esa fue la razón por la que sólo confesé lo que me ocurría a mi grupo de rescate”

Yaiza cree que hay un montón de temas que no se abordan en una consulta y que ella puede ayudar a difundir a través de las redes sociales: «La sexualidad, que es algo que cambia cuando te notifican que tienes cáncer, o la caída del pelo, que se te cae sí o sí, son cuestiones que he comentado con la intención de quitar incertidumbres», precisa sobre una iniciativa que no sabe cuánto más piensa alargar. «Esta semana abro un canal en YouTube y me voy a quedar un ratito más. Yo no me siento obligada a seguir, pero creo que puedo ser una alivio en un momento tan duro».

“Una muda de piel”

Yaiza es la menor de tres hermanos, la única chica y, por lo tanto, sabía que la persona que mejor iba a entender lo que le estaba pasando era su madre. “Hay una tendencia a esconder este tipo de problemas por la enorme presión que se genera a tu alrededor”, simplifica, no sin obviar que “no es nada sencillo explicar a una madre que tienes cáncer… Lo que sí tuve claro desde el principio es que yo no quería transmitir pena ni estar dando explicaciones cada diez pasos. Esa fue la razón por la que sólo confesé lo que me ocurría a mi grupo de rescate”. A continuación, pensó en las herramientas que tenía a su alcance para servir de ayuda a otras mujeres afectadas por un cáncer de mama. En su testimonio también le dedica un espacio a la falta de ayudas a los pacientes de este perfil. “Yo no paré, o me quedé quieta lo justo, porque existen unas obligaciones de tipo económico que hay que cumplir. Si me tocaba la quimio un día antes de ir a una presentación procuraba retrasarla 24 o 48 horas para asistir en las mejores condiciones… Tenía que estar fuerte; ya a la mañana siguiente me tocaría preguntarme en silencio pero qué hago yo con este reservorio [es un dispositivo para la administración del tratamiento]. Eso sí, de todo en la vida se aprende e incluso si lo pasas mal”, aclara cuando empezó a intimar con la nueva Yaiza: “Sabía que tenía que quitarle drama al cáncer porque el ochenta y pico por ciento de mujeres que lo padecen se curan. El otro 15% o algo más que no lo supera no deja de ser un dato aterrador, pero también hay personas que mueren de una apendicitis o de gripe, ¿no?”. En ese cambio de piel que se produjo hace un año la periodista permaneció a su lado para intentar difundir en las redes sociales la importancia de ser efectivos y más directos a la hora de aplicar un tratamiento, perseguir avances médicos para contrarrestar los efectos secundarios o mejorar en las técnicas. “Antes ibas a la consulta, te decían que tenías cáncer de mama y cortaban por lo sano. ¡Ciao! Ahora, los protocolos han cambiado y las certezas son mayores que las dudas”. El artista Alberto León, autor de los murales de El beso que existen en las calles Heraclio Sánchez (La Laguna) o del Castillo (Santa Cruz) fue el creador de la portada de La hija del ciego, un libro que Yaiza escribió con 25 años, y, a su vez, el artífice del logotipo [un globoteta de color rosado] con el que se anuncia Fórmula Triple Rosa. “Yo quiero contar mi experiencia bajo tres premisas: amor, ciencia y cura… Este es mi triplete del éxito, un lugar desde donde creo, sinceramente, que puedo ayudar en esta muda de piel para ser una persona más bonita y más sabía”, concluye.