Leucemia Linfocítica Crónica: Claves de un presente esperanzador

Leucemia. La palabra asusta. Como apunta la Dra. Sandra Iraheta, hematóloga del Hospital Universitario de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, “nadie está preparado para escuchar ese diagnóstico respecto a su salud o la de sus seres queridos”. Lo normal es que asociemos la palabra leucemia con formas agudas de la enfermedad, tratamientos intensivos como la quimioterapia, trasplantes de médula ósea o, inevitablemente, la muerte. Pero en el caso de la Leucemia Linfocítica Crónica (LLC), la más frecuente en adultos, el escenario que se dibuja ante el paciente es muy diferente. “No es fácil de entender por los enfermos. Lo primero porque suele ser un hallazgo analítico casual y el paciente no siente nada. Genera inseguridad encontrarte bien y que te digan que tienes una leucemia, aunque sea crónica, poco agresiva y quizá nunca llegues a recibir tratamiento”, explica la Dra. Carmen Marrero, miembro del Servicio de Hematología del Hospital Univ. Ntra. Sra. de la Candelaria, también en la capital tinerfeña.

Asintomática y lenta

Como revela la Dra Marrero, una de las peculiaridades de la LLC es que “es un tipo de cáncer de la sangre indolente cuya progresión es lenta”. “A diferencia de las leucemias agudas, la LLC se caracteriza por una proliferación de células llamadas linfocitos B monoclonales (tumorales) que se acumulan progresivamente en la médula ósea, la sangre y/o los tejidos linfoides”, añade la Dra. Iraheta.

Cada año se diagnostican en España casi 3.000 casos de LLC, afectando sobre todo a varones blancos con una media de edad de 70 años. La incidencia en el archipiélago canario es de 4-5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, una cifra en línea con la del resto del país y territorio europeo (4,92 casos anuales por cada 100.000 habitantes).

En la mayoría de los casos, la persona que la padece es asintomática y no precisa tratamiento sino un control adecuado, “lo que confiere mucho mejor pronóstico que las leucemias agudas, aunque evidentemente, el curso de la enfermedad depende de muchos factores, como la edad al diagnóstico del paciente, su estado de salud basal, la presencia de otras patologías y, por supuesto, de las características propias de su LLC”, aclara la hematóloga del Hospital Universitario de Canarias. “La velocidad con la que progresa la LLC viene determinada de manera individual, ningún paciente es igual a otro, ya que hay miles de mutaciones”, explica la Dra. Marrero en relación a este último punto.

Investigación

Por suerte, en la última década el paradigma de la leucemia linfocítica crónica ha cambiado mucho y ambas hematólogas celebran que nos encontramos en el mejor momento para su tratamiento. Para aquellos pacientes con LLC que sí se tienen que tratar, la quimioterapia ha quedado en un segundo plano y “actualmente el pilar fundamental son las terapias dirigidas”, explica la especialista del Hospital Universitario de Canarias. “Estos tratamientos, bien sean con moléculas orales solas, combinación de moléculas orales con anticuerpos monoclonales endovenosos o combinación de moléculas orales son capaces de vencer el mal pronóstico de las mutaciones de riesgo y son efectivos en todos los perfiles de paciente”, añade su homóloga del Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria.

En los últimos años se ha ampliado el arsenal terapéutico y las opciones para el profesional sanitario. “Hoy en día tenemos fármacos con muchas ventajas, no solo en términos de supervivencia sino también de tolerancia, adherencia, seguridad, efectos secundarios, calidad de vida, forma de administración, duración de tratamiento, etc.”, enumera la Dra. Iraheta.

No obstante, no podemos olvidar que estamos ante una enfermedad que afecta a personas de edad avanzada y que tiene un curso clínico muy heterogéneo. “Hay que individualizar el tratamiento en función de la valoración clínica y perfil biológico de cada paciente, de las enfermedades concomitantes -como diabetes o hipertensión, por ejemplo-, de su estilo de vida, de sus objetivos en cuanto a la enfermedad y, por supuesto, de sus preferencias en cuanto al tipo de tratamiento y su duración, siempre que no existan alteraciones de alto riesgo”, subraya la Dra. Marrero.

En España, la supervivencia neta a 5 años de la LLC está próxima al 80%, según Cifras del Cáncer en España SEOM 2022. Esto denota un aumento significativo en los últimos años, atribuible tanto a estos tratamientos individualizados como a un mejor manejo de la patología por equipos multidisciplinares. Y es que, según destacan las hematólogas, es importante contar con un buen circuito asistencial en el que participen especialistas de diferentes áreas. De este modo aseguramos que el abordaje de la enfermedad sea integral y que el paciente reciba una atención continuada. “En el Hospital Univ. Ntra. Sra. de la Candelaria trabajamos con farmacia, cardiología y geriatría, principalmente. Además, recientemente hemos incorporado una enfermera gestora de casos en hematología, con consulta presencial y telefónica para el seguimiento de los pacientes”, explica la hematóloga de este centro.

Retos y futuro

De cara al futuro, ambas especialistas abogan por seguir investigando porque, como advierte la Dra. Iraheta, “aún nos queda recorrido para conocer la evolución y la respuesta a largo plazo de los pacientes a los nuevos tratamientos. Hay muchos interrogantes sobre su uso en combinación para intentar conseguir un control rápido y profundo de la enfermedad y respecto a cómo seguir si el paciente recae. A pesar de los avances existe un subgrupo de pacientes de especial mal pronóstico, cuya LLC se transforma en un síndrome linfoproliferativo agresivo, con opciones de tratamiento que siguen siendo escasas y poco satisfactorias”.

“¿Podremos hablar algún día de cura?” “Hablar de curación resulta difícil porque la LLC no tiene una diana única y es inestable genéticamente, pero hay muchísima investigación en curso en LLC y contamos con ensayos clínicos activos”, responde la Dra. Marrero. “Me gustaría creer que sí. Cuanto más conozcamos los mecanismos por los que se produce la enfermedad, más se refinarán los tratamientos dirigidos a estos. Podemos ver el caso de la leucemia mieloide crónica, donde gracias a medicamentos también dirigidos a los mecanismos intrínsecos de la célula tumoral un número creciente de pacientes se mantienen sin evidencia de enfermedad durante periodos muy prolongados de tiempo tras suspender el tratamiento”, pone de ejemplo la Dra. Iraheta.