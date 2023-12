En todas las despensas hay un montón de latas de conserva. Son un aliado recurrente para la cocina, sobre todo cuando no se tiene tiempo para dedicar a los fogones y pueden servir para sacar de algún apuro.

Lo cierto es que este tipo de producto a menudo adquieren una reputación menos favorable que los alimentos frescos, la ciencia les brinda una oportunidad. Al parecer, ciertos productos enlatados podrían incluso aportar beneficios para nuestra salud.

Con el propósito de ofrecer información sobre hábitos alimenticios, a continuación, te presentaremos las seis conservas más populares y saludables que se encuentran en España, respaldadas incluso por la Universidad de Harvard.

Cuando hablamos de adoptar una dieta saludable, variada y equilibrada, nos referimos a aquella que incorpora alimentos de origen natural, entre los que se encuentra el pescado. Mientras algunos son fervientes admiradores de este alimento, a otros les resulta más difícil consumirlo.

No obstante, independientemente de la preferencia individual, es crucial conocer los beneficios del pescado y seleccionar las opciones más adecuadas. Aunque muchos no lo sepan, no todos los tipos de pescado ofrecen los mismos beneficios para la salud.

Sin embargo, esto no implica que debamos excluir el pescado de nuestra dieta. En este contexto, lo más recomendable es optar por peces más pequeños o con un mayor valor nutricional, como los que detallaremos a continuación.

Las conservas más saludables

Almejas

Son ricas en minerales, destacando el potasio, cobre, magnesio, yodo y calcio. Todos ellos, por lo tanto, favorecen el desarrollo de los huesos y de la masa muscular. Ahora que ya conoces todos los beneficios de estas latas., te animamos a consumirlas.

Arenques

Se trata de un pez azul menos conocido, el arenque es uno de los pescados que deberíamos consumir sí o sí. Su alto contenido en proteínas, yodo, potasio, selenio, fósforo y vitaminas lo convierten en una opción increíble para nuestra salud cardiovascular.

Mejillones

Están catalogados como uno de los mayores alimentos que existen. La razón de esto la encontramos, precisamente, en su alto valor nutricional. Una lata de mejillones nos aporta un alto grado de vitamina A, B, C, D, E y K. Además, cuenta con un gran contenido de Omega 3, así como propiedades antiinflamatorias.

Caballa

Posee un alto contenido de potasio, algo verdaderamente positivo para nuestro organismo. Además, como cualquier pescado azul, contiene propiedades que ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, algo indispensable para una buena salud cardiovascular.

Anchoas

Son uno de esos alimentos que podemos disfrutar vayamos donde vayamos. Las podemos encontrar como aperitivo o como complemento en cualquier plato. En lo que respecta a su consumo, estas cuentan con proteínas, vitaminas y minerales muy beneficiosos para el corazón y el cerebro.

Sardinas

Están repletas de beneficios. Como cualquier pez azul, las sardinas son muy beneficiosas para el corazón, ya que contienen efectos anticoagulantes.