La cerveza es una de las bebidas más consumidas en España y el segundo país más bebedor de cervezas del mundo, según un estudio llevado a cabo por Expensivity. Y es que las marcas cerveceras, cada vez más, fidelizan a sus consumidores y cada uno defiende su marca preferida como si de su equipo de futbol se tratase.

¿Quién no ha disfrutado de una caña bien fresquita un día soleado? Muchos consideran una cerveza en una terraza como un placer de la vida, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que la cerveza se trata de una bebida alcohólica y el alcohol nunca es bueno para el organismo. Esto no significa que debamos eliminar su consumo por completo pero si realizar una ingesta moderada para que no acarree graves problemas de salud y dependencia al alcohol.

Desde que la primera fábrica de cerveza española se abriese en el año 1864 en Barcelona, la industria de la bebida de cebada y lúpulo, sigue en auge, con grandes empresas españolas premiadas internacionalmente. Lo que confirma el buen momento de la cultura cervecera nacional.

Efectos negativos de beber cerveza

El alcohol es una sustancia perjudicial para nuestro organismo, que con un abuso de su consumo puede provocar graves problemas de salud a largo plazo. Estos son algunos de sus efectos adversos.

Hipertensión arterial.

Demencia. Se produce por un consumo prolongado y abusivo del alcohol. Este daña las células cerebrales y se agrava cuando la dependencia alcohólica provoca malos hábitos alimenticios y se está falto de vitamina B1.

Insomnio. Un consumo abundante y frecuente de alcohol por las noches puede provocar alteraciones en los ciclos del sueño y estos se ven interrumpidos.

Obesidad. El alcohol son calorías vacías en nuestro cuerpo por lo que no aportan energía. Un consumo frecuente de estas bebidas provoca obesidad abdominal. El consumo de cerveza tiene gran influencia sobre el aumento de peso.

Depresión. Un consumo elevado de bebidas alcohólicas puede provocar en personas dependientes cuadros depresivos. Cuando la enfermedad mental antecede a los problemas de alcohol, se establece un vínculo en el que la persona depresiva busca en el alcohol un alivio de los síntomas.

¿Es bueno beberse una caña de cerveza?

Como se ha manifestado anteriormente, el consumo de alcohol nunca será bueno para nuestro cuerpo, aunque cabe decir que la cerveza, al tener una graduación entre los 4 y 6 grados, puede aportar una serie de beneficios.

La cerveza, según algunos estudios, gracias a sus propiedades, puede aportar nutrientes y vitaminas. Contiene también propiedades antioxidantes que fortalece la salud ósea. Además, un consumo moderado se asocia a beneficios cardiovasculares.

Se podrá seguir consumiendo este tipo de bebidas, de una forma moderada y un consumo responsable siempre que se sea mayor de edad.