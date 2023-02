A pesar que en muchos establecimientos podemos comprar productos envasados y que en la información indique que ya está lavado, el consumidor final no se debe de fiar mucho y en menos ocasión si el producto se va a consumir en crudo. En el caso de la lechuga, se trata de un alimento que ha estado en el punto de mira estos últimos tiempos en Estados Unidos y Canadá debido a los brotes de E-Coli.

¿Qué ocurre si no lavo la lechuga?

Si no se lavan las frutas y verduras que consumimos habitualmente y sin cocinar, podemos incurrir el riesgo de sufrir infecciones bacterianas. Las más comunes que podemos encontrar son las Salmonella y la Listeria, estas enfermedad pueden provocar fiebre, dolores de cabeza o cólicos. Además, en muchos de los productos provenientes del campo , durante su cultivo, se han utilizado insecticidas y otros productos químicos que pueden contener bacterias que posteriormente llegan a nuestro hogar.

Asegurar una buena limpieza y desinfección

Sí, en cualquiera de los casos, debemos limpiar los alimentos que vamos a ingerir. Para asegurar que nuestro alimento no contiene ningún microrganismo que afecte a la salud, en primer lugar se deberá de hacer un buen lavado de manos antes de manipular el alimento, si los productos se van a comer pelados, conviene igualmente lavarlos bien. Nos aseguramos así de que las posibles bacterias que haya en la piel no se transfieren al interior del fruto a través del cuchillo. La forma más recomendada para lavar la lechuga sin envasar, será manteniéndola en remojo durante unos minutos y es aconsejable utilizar jabón alimentario, en el caso de no disponer de este jabón, un recurso natural bien puede ser el vinagre.