En su búsqueda por lanzar los mejores productos Mercadona siempre sorprende a sus consumidores. La cadena de supermercados ha sabido hacerse un hueco en todos los tipos de alimentación, sin olvidar a aquellos más preocupados en cuidar su línea. Por eso, la compañía española ha lanzado un nuevo alimento con el que hacer las delicias de los que buscan en estos momentos perder peso.

Y es que encontrar un postre sano que sustituya con creces a otro más calórico no es tarea sencilla. ¿Pero a quién se le hace fácil renunciar casi a la mejor parte de las comidas? El momento dulce. No obstante, la clave se centra en encontrar ese producto saludable que te ayude a saciar el gusanillo. Y Mercadona lo sabe. Por eso ha lanzado el Requesón 0% M. G de vaca Pastoret, un delicioso requesón que está disponible en un pack de 2 tarrinas de 125 g a un precio de 1,57 euros. Si quieres bajar de peso, es el producto perfecto para incluir en tu dieta ya que no contiene grasas.

Queso que más ayuda a adelgazar

El requesón es una importante fuente proteica ya que contiene cuatro veces más proteínas que la leche. Además sus proteínas (lactoglobulina y lactoalbúmina) son de mayor valor biológico que las presentes en mayor cantidad en otros lácteos (caseína). Se obtiene a partir del suero fermentado del queso y, además de estar buenísimo, es el tipo de queso que más ayuda a adelgazar, y aporta también muchos nutrientes y vitaminas.