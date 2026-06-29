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Fundación Hospitalarias promueve la integración sociolaboral

La institución es referente en Canarias en la atención a la discapacidad y al daño cerebral adquirido

El 9 de junio más de 200 personas con discapacidad y 23 empresas se dieron cita en la I Feria de Empleo.

El 9 de junio más de 200 personas con discapacidad y 23 empresas se dieron cita en la I Feria de Empleo. / El Día

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Renata Domingo

Santa Cruz de Tenerife

La Fundación Hospitalarias Tenerife afronta el segundo semestre de 2026 con numerosas propuestas que pretenden el bienestar, la dignidad y la integración de las personas con discapacidad y con daño cerebral adquirido, a las que acompañan a través de sus diferentes recursos y servicios. Si bien, la primera mitad del año ha concluido con la celebración de la I Feria de Empleo, el año finalizará con iniciativas caracterizadas por la transferencia a la sociedad de las buenas prácticas en la investigación que se realiza en sus instalaciones, del uso de las tecnologías como herramientas terapéuticas y con la celebración del día del DCA.

Usuario de fundación participando en la I Feria de Empleo | ED/LOT

Usuario de fundación participando en la I Feria de Empleo. / El Día

Uno de los objetivos trazados para este año por el Área Laboral de la fundación es la integración laboral de personas con discapacidad y DCA, mediante la creación de espacios de encuentro con empresas interesadas en el empleo inclusivo. Para conseguirlo se han materializado varias propuestas como la celebración de la I Feria de Empleo que logró congregar más de dos centenares de personas de este colectivo junto a 23 corporaciones, concienciadas con la adaptación de puestos laborales a esta realidad.

El nuevo semestre comienza con el II Campamento de Verano Inclusivo en el que 120 niños, niñas y adolescentes con y sin discapacidad, convivirán del 1 de julio al 14 de agosto, en diferentes grupos distribuidos por quincenas. Esta opción, que además facilita la conciliación familiar, es posible gracias a la financiación a través del Anillo Insular de Políticas Sociales del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife.

Además del trabajo constante con las terapias para la recuperación e inserción social, la entidad transferirá sus conocimientos especializados a la sociedad mediante convocatorias como las IV Jornadas de Innovación que se desarrollarán a final de septiembre y en las que se darán cita los máximos exponentes de la investigación en la aplicación de las nuevas tecnologías en la rehabilitación. Asímismo, ya se encuentra inmersa en los preparativos

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