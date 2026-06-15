La Gomera refuerza su estrategia de internacionalización turística en el mercado finlandés

Turismo de La Gomera refuerza la presencia promocional del destino en el mercado nórdico con su participación en el Travel News Market Finland 2026, encuentro especializado del sector turístico que se celebra en la ciudad de Helsinki.

La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, destacó que «esta acción se enmarca en la estrategia de internacionalización turística que desarrollamos en mercados emisores de interés, con especial atención a países nórdicos y bálticos, en los que La Gomera mantiene un posicionamiento diferenciado y asociado a la naturaleza, la sostenibilidad, la tranquilidad, la autenticidad y las experiencias al aire libre».

Así, Méndez insistió en la importancia de mantener una presencia activa en encuentros profesionales de carácter internacional que permitan consolidar relaciones con operadores y agencias especializadas. En este sentido, La Gomera se presenta como un destino diferencial dentro de Canarias, atractivo para quienes buscan experiencias menos masificadas, conectadas con el territorio y con una oferta basada en el paisaje, la cultura local y el turismo activo.

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El Travel News Market Finland es un espacio que reúne a agentes del mercado emisor finlandés, agencias de viajes, turoperadores, planificadores de viajes y prensa especializada, junto a proveedores turísticos nacionales e internacionales. n