Los Llanos de Aridane se acerca a una respuesta habitacional con la licitación de 118 viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane da un paso decisivo para hacer realidad una de las actuaciones públicas más importantes de los últimos años en materia de vivienda: la construcción de 118 viviendas protegidas en la parcela LLA02, ubicada en la zona de Callao.

La actuación ya está en licitación a través de Gestur Canarias e incluye tanto la redacción de los proyectos como la ejecución material de las obras, con un presupuesto base de 26,55 millones de euros y un plazo total previsto de 29 meses. Este periodo se distribuye en tres fases: tres meses para la redacción de los proyectos, un mes para su supervisión y aprobación, y 25 meses para la ejecución de la obra.

Una respuesta a la demanda de vivienda

El alcalde, Javier Llamas, destaca que este paso «acerca al municipio a una respuesta real, concreta y necesaria para muchas familias», añadiendo que «la vivienda es hoy una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y personas que quieren desarrollar su vida en Los Llanos de Aridane sin verse obligadas a marcharse».

El alcalde sostiene que esta actuación «no es solo una promoción de viviendas, sino un proyecto de municipio y de Isla». En este sentido, defiende que «cada vivienda pública que se construye representa una oportunidad para quedarse, para empezar una vida, para recuperar estabilidad y para seguir haciendo de Los Llanos de Aridane un lugar con futuro».

Una licitación con presupuesto, plazos y procedimiento

Llamas recuerda que este avance es fruto de una gestión administrativa, técnica y financiera «muy exigente», que ha permitido pasar de los trabajos previos en la parcela y su entorno a la licitación conjunta del proyecto y la obra.

«Hoy no hablamos de una idea ni de una intención. Hablamos de una licitación en marcha, con presupuesto, plazos y procedimiento. Eso es lo importante para la ciudadanía: que las cosas avancen y que los compromisos se conviertan en hechos», afirma.

Financiación del Gobierno de Canarias

La financiación del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, resulta clave para hacer viable esta promoción de vivienda protegida.

El Ayuntamiento recuerda que el municipio cuenta con 28,7 millones de euros ya transferidos dentro del plan de vivienda para La Palma, una herramienta fundamental para responder a la realidad habitacional.