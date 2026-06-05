Yeremay Hidalgo gana el XV Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores en Tenerife

Yeremay Hidalgo se hizo este jueves con el primer premio de la XV edición del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Tenerife, que marcó el arranque oficial de la Semana Internacional de la Moda de Tenerife que se celebra hasta el domingo en el Recinto Ferial chicharrero. Con su colección, 'Lágrimas de sal', el grancanario ganó los 5.000 euros que acompañan esta primera posición.

El segundo premio recayó en Noé González de la Rosa con la colección 'ARCHIVE00'. El jurado también decidió que la colección más comercial es 'La Llave del Umbral' de la diseñadora Eva Gómez.

Los tres diseñadores han sido escogidos entre un total de siete finalistas. Además de los premiados, se reconoció a Ni Luh Desy e Ikadek Dode (Indonesia), Johannes Senior Paz (Venezuela), Leonardo Mena (México) y Yusef González Perdomo (El Hierro), seleccionados entre más de 70 aspirantes procedentes de distintas partes del mundo.