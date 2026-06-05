Concurso
Yeremay Hidalgo gana el XV Certamen Internacional de Jóvenes Diseñadores en Tenerife
El segundo clasificado fue Noé González de la Rosa y la colección más comercial fue para Eva Gómez
Yeremay Hidalgo se hizo este jueves con el primer premio de la XV edición del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Tenerife, que marcó el arranque oficial de la Semana Internacional de la Moda de Tenerife que se celebra hasta el domingo en el Recinto Ferial chicharrero. Con su colección, 'Lágrimas de sal', el grancanario ganó los 5.000 euros que acompañan esta primera posición.
El segundo premio recayó en Noé González de la Rosa con la colección 'ARCHIVE00'. El jurado también decidió que la colección más comercial es 'La Llave del Umbral' de la diseñadora Eva Gómez.
Los tres diseñadores han sido escogidos entre un total de siete finalistas. Además de los premiados, se reconoció a Ni Luh Desy e Ikadek Dode (Indonesia), Johannes Senior Paz (Venezuela), Leonardo Mena (México) y Yusef González Perdomo (El Hierro), seleccionados entre más de 70 aspirantes procedentes de distintas partes del mundo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterrizaje de emergencia de una avioneta en Tenerife
- El papa León XIV modifica su ruta de entrada a La Laguna por motivos de seguridad
- Adiós a la cartera tradicional: la UE cambia las normas y los tinerfeños podrán llevar toda la documentación oficial en el móvil a partir de 2027
- Cambios en el subsidio para mayores de 52 años: el Supremo obliga al SEPE a cambiar el criterio sobre los pensionistas que pueden cobrar la ayuda
- Bienvenida al verano 2026 en Santa Cruz de Tenerife: conoce los horarios y actuaciones para que no te pierdas nada de esta fiesta de blanco
- El Bar Arure en Santa Cruz de Tenerife: medio siglo preparando los mejores bocadillos de pata
- Hacienda y el Banco de España lo avisan: multas y vigilancia de la AGencia Tributaria si sacas o ingresas estas cantidades de dinero del cajero
- Lluvia de euros en Tenerife: más de 1,3 millones de la Primitiva tocan en La Laguna