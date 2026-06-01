Las Hilanderas de El Paso, nominadas a los Premios Academia de la Moda Española

Las Hilanderas de El Paso, en La Palma, han sido nominadas en la categoría Altas Artesanías aplicadas a la Moda en la tercera edición de los Premios Academia de la Moda Española 2026. El reconocimiento distingue la labor del taller en la conservación y transmisión de la artesanía tradicional de la seda, un oficio ligado a la historia y la identidad cultural del municipio palmero.

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 30 de junio de 2026 en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid y será retransmitida en directo por RTVE. Los premios están impulsados por la Fundación Academia de la Moda Española y RTVE con el objetivo de reconocer el talento, los oficios y las aportaciones más destacadas del sector de la moda nacional.

La nominación sitúa al taller palmero en un escaparate nacional y pone el foco en una actividad artesanal singular: la producción manual de seda desde la cría del gusano hasta el hilado y el tejido final.

Un taller único en la seda artesanal

Las Hilanderas trabajan desde el Museo de la Seda de El Paso, en La Palma, donde mantienen viva una tradición que forma parte del patrimonio textil de la isla. El espacio conserva y muestra el proceso artesanal de elaboración de la seda, desde la cría de los gusanos hasta el tejido y el bordado, según recoge la información turística oficial de La Palma.

El taller se presenta como un lugar dedicado a preservar uno de los patrimonios textiles más singulares de España. Su trabajo no se limita a producir piezas artesanales, sino que también incluye actividades de divulgación, exhibiciones y talleres para transmitir este conocimiento a nuevas generaciones.

Carmen Díaz, al frente de un oficio con memoria

La nominación ha sido recibida con emoción por Carmen Díaz, gerente del Museo de la Seda y Taller Las Hilanderas, El Paso. La responsable del proyecto ha trasladado su agradecimiento a los académicos que han tenido en cuenta esta candidatura y ha destacado el valor de que el trabajo desarrollado durante décadas pueda conocerse más allá de La Palma.

El reconocimiento nacional premia una labor sostenida en el tiempo. Detrás de Las Hilanderas hay generaciones de mujeres que han mantenido vivo el arte de la seda en la isla, no solo como una técnica productiva, sino como una forma de memoria, identidad y cultura.

La nominación en la categoría de Altas Artesanías aplicadas a la Moda conecta ese legado con el presente del sector textil. La moda contemporánea busca cada vez más materiales, procesos y oficios con valor añadido, y la seda artesanal de El Paso encaja en esa mirada hacia la calidad, la trazabilidad y la recuperación de técnicas tradicionales.

La seda de La Palma, un patrimonio vivo

La historia de la seda en El Paso está ligada a la capacidad de la isla para conservar un oficio que en otros territorios desapareció o quedó reducido a una presencia testimonial. La información turística oficial señala que, mientras la mecanización europea del siglo XIX afectó a la artesanía sedera, en El Paso la tradición sobrevivió como antiguo bastión de la producción de seda palmera.

Ese carácter excepcional explica la relevancia de la candidatura. Las Hilanderas no solo representan una actividad económica o artesanal, sino también una forma de proteger conocimiento transmitido de generación en generación.

El proceso completo exige tiempo, paciencia y técnica. Incluye la cría del gusano, la obtención del capullo, el hilado, el teñido, el tejido y el acabado de las piezas. Cada fase requiere experiencia y cuidado, y convierte el resultado final en una pieza con valor cultural además de textil.

Reconocimiento para la artesanía palmera

La consejera de Promoción Económica del Cabildo de La Palma y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, valoró la nominación como un reconocimiento al patrimonio artesanal de la isla y al compromiso de quienes han dedicado su vida a conservar una tradición única en España.

Perestelo destacó el papel de Carmen Díaz y del equipo de Las Hilanderas en la preservación y transmisión de este oficio. También subrayó que el Cabildo mantiene su apoyo a iniciativas que protegen la identidad cultural, generan conocimiento y proyectan el nombre de La Palma fuera de sus fronteras.

La candidatura llega en un momento en el que la artesanía se reivindica como parte esencial de la cultura, pero también como un recurso económico, turístico y educativo. En el caso de La Palma, el taller contribuye a reforzar la imagen de la isla como territorio con un patrimonio vivo y diferenciado.