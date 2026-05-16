Nuria Barragán gana el concurso de fotos de Tenerife Moda

Agapa del Jerte es el nombre de la imagen de Nuria Barragán que ha ganado el XIV Concurso Nacional de Fotografía Tenerife Moda. Esta nueva entrega del certamen ha girado alrededor de la relación entre la moda y la gastronomía, y esta joven profesional está especializada en el sector de la fotografía de moda y el retoque digital. A partir de este lema, la ganadora de origen extremeño afirma haber buscado la fotografía perfecta, tratando de superarse día a día.

Y lo ha conseguido puesto que, en esta edición, la creadora se alzó con los tres primeros puestos en un concurso que ha destacado por la calidad de las propuestas presentadas. De esta forma, el primer premio fue para Agapa del Jerte; el segundo para 73 deconstrucción de la huerta y el tercero para 75 lembranza.

Barragán inició su camino en la fotografía hace cuatro años, cuando decidió cursar el ciclo de Grado Superior de Iluminación, captación y tratamiento de la imagen en Cáceres. «Desde aquel momento no he parado de expresar mediante mis fotografías», afirma la joven, quien también se ha interesado en la postproducción de imágenes, su tratamiento y los diferentes resultados que podía obtener mediante las diferentes composiciones de luz y la utilización del color. «Con tiempo, práctica y dedicación creé mi propio portfolio y a mis 20 años empecé a trabajar como fotógrafa y retocadora de moda y belleza para marcas y empresas reconocidas», celebra la extremeña, quien ha publicado sus trabajos en revistas locales, nacionales e internacionales y ya ha ganado diferentes reconocimiento más allá de este entregado ahora por el Cabildo de Tenerife.

La nueva edición de la competición gira alrededor del binomio moda y gastronomía

«He logrado vivir de lo que me apasiona y de lo que siempre tuve en mi cabeza y que con palabras no supe explicar, es de ahí de donde nace mi fotografía y mi visión», resume Barragán, quien ha ‘arrasado’ en el Concurso Nacional de Fotografía Tenerife Moda. «Mi tierra me aportó todo aquello que nunca pensé y ahora trabajo por todo mi país dando lo mejor de mi persona como profesional», concluye.

El XIV Concurso Nacional de Fotografía Tenerife Moda 2026 incluye tres premios. La fotografía ganadora obtiene 3.500 euros y un trofeo, mientras que el segundo y tercer premio reciben 2.500 y 1.500 euros, respectivamente, además de un trofeo acreditativo. El jurado ha tenido en cuenta diferentes aspectos a la hora de seleccionar a los ganadores, como la coherencia entre el discurso y el mensaje de la instantánea con la temática, la creatividad, la originalidad y el uso de herramientas técnicas en postproducción e iluminación. El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, resaltó durante la deliberación del jurado la calidad de los trabajos presentados al concurso y recordó que «el objetivo es impulsar y crear sinergias entre dos sectores que promueven el desarrollo económico y la creación de empleo como son la moda y la gastronomía, dos señas de identidad de nuestra tierra que hoy se fusionan a través del arte fotográfico».