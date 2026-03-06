Santa Cruz de La Palma sopesa medidas legales por el uso en Toledo de los enanos
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma considera una "utilización" la aparición de la imagen de los enanos, un símbolo de su patrimonio cultural, en los carnavales de Yepes
E.D.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma lamenta la «utilización» de la imagen de la Danza de Los Enanos, uno de los actos más emblemáticos y exclusivos de la Bajada de la Virgen de las Nieves, en los carnavales de Yepes (Toledo) y sopesa emprender acciones judiciales.
Esta nueva polémica sobre el uso de la imagen de los enanos se produce después de que un grupo de mayores de la comparsa La Gimnasia Tiene Marcha, de Yepes, decidiera vestirse estos carnavales de soldaditos enanos. Por su diseño, con gorro, numeración e incluso mascarón a la altura de la barriga, el disfraz recuerda a los representativos personajes de la Bajada de la Virgen de las Nieves.
La figura del enano constituye, según recuerda el Ayuntamiento, «un patrimonio cultural, histórico e identitario de Santa Cruz de La Palma y del conjunto de la isla, vinculado de manera inequívoca a la tradicional Danza de Enanos». «Su imagen y representación conforman un elemento singular, protegido y reconocido como expresión propia de nuestras fiestas lustrales», subraya.
El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, lamenta «profundamente» que se utilice esta imagen «fuera de su contexto tradicional y sin tener en cuenta el profundo valor cultural y emocional que representa para nuestra ciudad». Antona subraya que «no se trata solo de un símbolo festivo, sino de una manifestación cultural única».
- La Aemet prevé que la lluvia y las heladas sigan afectando a Tenerife este jueves
- Conmoción en Tenerife por la caída de un drago centenario: 'Hemos perdido un símbolo histórico de Los Realejos
- Santa Cruz de Tenerife incoa una sanción contra la empresa de parques y jardines
- Incendio en un supermercado en Santa Cruz de Tenerife
- El guachinche de Tenerife que mantiene la tradición desde hace más de cuatro décadas: comida casera y vino propio a precios económicos
- Otro drago de gran tamaño se desploma en Tenerife tras las lluvias, esta vez en Icod de los Vinos
- Ranking' retributivo del Gobierno de Canarias: 39 altos cargos ganan más que el presidente
- La caída del drago de San Francisco reabre el debate sobre la fragilidad de los dragos históricos