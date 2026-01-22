Los dos hospitales de Tenerife, entre los 40 mejores de España

Los dos grandes hospitales de Tenerife están entre los 40 mejores de España, según el Monitor de Reputación Sanitaria, elaborado por Merco. El Hospital Universitario de Canarias (HUC), con 4.088 puntos, cerró 2025 en el puesto 33, lo que significa que en solo dos años ha ascendido 57 posiciones –del 90 al 33–. La Candelaria (Hunsc), por su parte, se sitúa en el puesto 39, con 3.985 puntos.

A nivel regional, son cuatro los hospitales que entran en el ranking, dos de cada provincia. En concreto, en los resultados 2025 del Monitor de Reputación Sanitaria, el Hospital Doctor Negrín (Gran Canaria) suma 4.242 puntos, alcanzando el puesto veinticinco y con una notable subida desde la posición 53. El Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, ubicado en la misma isla, suma una puntuación de 3.883 puntos, ocupando el puesto 44.

De esta manera, los cuatro centros hospitalarios públicos de Gran Canaria y Tenerife continúan liderando el ranking nacional del sistema sanitario, mejorando de forma global su posicionamiento, y bajo la barrera de los cincuenta mejores del estado.

Estos buenos resultados responden a la gestión hecha desde las diferentes direcciones gerencias hospitalarias, que han logrado una mejora constante en la reducción de las listas de espera, la mejora en los sistemas de comunicación con los usuarios y pacientes y el refuerzo de las plantillas de profesionales. El Hospital Universitario de Canarias es el que ha experimentado un mayor salto: del 90 en 2023, al 39 en 2024 y al 33 en 2025.

A nivel nacional, los primeros puestos de la lista los encabezan dos centros madrileños: el Hospital Universitario La Paz (10.000) y el Gregorio Marañón (8.399). Inmediatamente por detrás, el Clinic de Barcelona (8.316) y el 12 de Octubre (8.176), también en la capital. A continuación se sitúan el Hospital Universitari Vall d’Hebron (8.071), el Hospital Universitari i Politècnic La Fe (6.733), el Ramón y Cajal (6.701), el Virgen del Rocío (6.058), el Fundación Jiménez Díaz (5.640) y el Puerta de Hierro Majadahonda (5.306).

En el ranking de hospitales privados repite en la primera posición la Clínica Universidad de Navarra con una puntuación de 10.000. Le siguen el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela (6.676), el Hospital Universitario HM Sanchinarro (6.533), el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (5.580) y el Hospital Universitario HM Montepríncipe (5.509).

El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) es un estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española y a través del cual evalúa a los actores de todos los sistemas sanitarios. En esta undécima edición se han realizado 11.010 encuestas a especialistas, médicos de familia, directivos de empresas farmacéuticas, farmacéuticos hospitalarios, gerentes y directivos de hospitales, gestoras de enfermería, periodistas de información sanitaria, miembros de enfermería y asociaciones de pacientes. Además, se han evaluado 145 servicios clínicos, analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica. n