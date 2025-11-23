Santa Cruz y sus cinco oportunidades

Por un Santa Cruz más verde y más también más azul. Me gusta preguntarme cómo pensamos la ciudad. En los últimos años han surgido oportunidades reales para repensar nuestra relación con el territorio, el mar, la movilidad y multitud de detalles de la vida cotidiana. El mero hecho de que ahora exista competencia política en la ciudad, que quien ganó las elecciones, Patricia Hernández, no gobierne, o que Carlos Tarife y José Manuel Bermúdez no sean exactamente lo mismo, está generando un mayor valor de la acción colectiva. Hay debate, hay contradicciones, y hay interés por lo común. El gobierno municipal se ve obligado a irse de sus propios consensos e imitar a esa parte del pueblo que no le pertenece, y en ese trabajo de persuasión se abren nuevas ideas más allá del largo desierto de innovación que ha representado Santa Cruz en los últimos años, con sólidas críticas a la gestión municipal y problemas que sólo con unidad y trabajo responsable podrán solucionarse.

En ese sentido, y también consciente de que hay una ciudad que no cabe aún en las instituciones, propongo cinco ideas clave para el futuro de Santa Cruz. No son fantasías lejanas: son cosas perfectamente viables si se suman visión, voluntad y participación colectiva. Más allá de las preferencias e ideas de cada uno de los actores presentes, creo que en definitiva lo que queremos la mayoría de los habitantes de esta ciudad es darle forma a un modelo que nos permita mejorar nuestra calidad de vida y ser más felices con nuestras familias y allegados. Es por ello que estas cinco ideas que ojalá sirvan a gobierno, oposición parlamentaria y extraparlamentaria, y todas aquellas personas que sin serlo hoy serán algún día representantes de Santa Cruz de Tenerife en el Pleno municipal.

1. El Gran Parque del Atlántico

Desde la refinería a la naturaleza urbana

La desactivación de la histórica refinería de CEPSA abre una oportunidad única: liberar más de 570.000 m² junto al centro de la ciudad. En lugar de solo construir más edificios, ¿por qué no imaginar el mayor parque urbano de Canarias?

Este «pulmón verde» podría incluir jardines botánicos, zonas húmedas restauradas, arte público, áreas deportivas y hasta un anfiteatro ecológico para conciertos. Sería el espacio del bienestar, el encuentro y la biodiversidad. Un símbolo de transformación desde la industria hacia la vida sostenible. Creo firmemente en que debemos en la medida de lo posible, y con ayuda de nuestras botánicas de confianza, traer el Parque de Anaga a nuestra ciudad. Verdaderamente un Nuevo Santa Cruz.

2. El Barrio de los 15 minutos

Todo lo necesario, cerca de casa. Inspirado en modelos presentes en toda la geografía nacional, este concepto defiende una ciudad donde todo lo esencial esté a 15 minutos caminando: escuela, salud, trabajo, cultura y ocio.

Cabo Llanos es una oportunidad para ello, pero también el Barrio de la Salud. Es posible hacer Santa Cruz más vivible, recordemos que el municipio llegó a tener 222.417 habitantes hará no más de 20 años. Haciendo cada uno de los barrios más vivible, se puede recuperar ese impulso y superarlo, lo cual es sumamente importante, más si cabe nos paramos a pensar los grandes problemas de movilidad que nuestra isla. ¿No es responsabilidad insular hacer más vivibles los entornos urbanos ya desarrollados y consolidados de la Isla? Ese tipo de políticas no son excesivamente caras, pero van en detrimento del coche y de las grandes superficies, lo cual siempre genera un conflicto de intereses con los poderes económicos que muchas veces equilibran los poderes políticos.

3. La Puerta del Atlántico: abrir Santa Cruz al mar

Castillo Negro, Auditorio y litoral ciudadano. Frente al Auditorio hay una oportunidad, y me consta que en ello está trabajando la concejalía responsable de ello, en la zona del Castillo Negro. Es capital que ganemos ese espacio ya adaptado al mar para un uso cotidiano y colectivo.

La idea es clara: abrir Santa Cruz al océano con un paseo cultural y marítimo que conecte ciudad y agua, historia y modernidad. Una gran plaza costera, pasarelas, espacios para arte y gastronomía local, zonas de baño natural y una iluminación que permita también vivir a la ciudad de noche en el mar, el Castillo por la noche puede ser un espectáculo si ese espacio se hace vivible y amigable. Santa Cruz tiene que ser un lugar para vivir el mar, no solo donde mirarlo. Estaría genial, y creo que a muchos vecinos de la ciudad no nos importaría aportar más en nuestra contribución para que el Ayuntamiento tenga la capacidad de lograr estos objetivos, sobre todo los vecinos de Centro-Ifara, que curiosamente pagamos los mismos impuestos que Costa Sur o Anaga, teniendo casi el doble renta por distrito. 20K en Ofra y 40K en centro. Pagamos los mismos impuestos. ¿Es eso justo cuando la ciudad necesita urgentemente nuevas inversiones? Creo que todos sabemos que sería lo responsable y oportuno para la ciudad.

4. Una movilidad que conecta, no que separa

La ciudad debe moverse con inteligencia. La movilidad sostenible no es solo transporte: es equidad, salud y calidad de vida. Santa Cruz puede consolidar una red viva de transporte limpio con carriles bici seguros, extensión del tranvía a barrios clave y soluciones creativas como ascensores urbanos o pequeños funiculares que unan zonas altas con el centro. Todo ello es posible y necesario para los barrios, utilizando además el Barranco de Santos como lugar de tránsito. Moverse sin coche debería ser fácil, rápido en Santa Cruz. Hoy es una entelequia. Movernos en bici, caminando o por medios intermodales, es más sano, es mejor, y es más agradable. ¿Está el Cabildo haciendo todos los esfuerzos para favorecer la movilidad en bicicleta eléctrica en las zonas urbanas de la isla donde es posible? En el consenso institucional está la clave de muchos de los problemas de esta isla. Los ascensores también son importantes. Santa Cruz de La Palma ya va a por su segundo ascensor urbano. ¿Dónde está Santa Cruz de Tenerife para empezar con el primero?

5. Distrito Azul de Innovación

Tecnología, formación y futuro desde el mar. El mar no solo es paisaje: es futuro económico y social. Santa Cruz puede liderar en Canarias la creación de un Distrito Azul en Cabo Llanos, un espacio para la investigación marina, las energías renovables oceánicas, startups de biotecnología y centros de formación en oficios del mar. Esto conllevaría la creación de una concejalía de Ciudad del Mar, un modelo de gestión pública y liderazgo hoy presente ya en Las Palmas de Gran Canaria. Esta propuesta está basada en un modelo de innovación que combina universidad, empresa y comunidad para poner el Atlántico en el centro del desarrollo. Hay que atraer talento joven, generar modelos de vida sostenibilidad y valernos de economía real en base a modelos público-privados.

Más allá de intereses entre provincias y partidos, creo que es interesante que nuestro ayuntamiento tome cada vez más cartas en el asunto en demostrar que es posible un diálogo con el mar, y que tiene personal, capacidad y presupuesto para establecer esa conversación, dando valor además a espacios tan privilegiados para una actividad empresarial con sentido como es la zona entre Las Torres, el Corte Inglés, y la sede de DISA, la mayor empresa de Canarias en facturación, es decir: Cabo Llanos, hoy por hoy un protagónico espacio cementado que lleva en obras más de treinta años donde no se sabe muy por qué pero nada se mueve y es una pena verlo así.

Estas cinco ideas no son un plan cerrado. Son una invitación. A participar, a soñar, a debatir qué ciudad queremos dejar a las próximas generaciones. Santa Cruz tiene historia, tiene nuevos espacios espacio y tiene mar. Ahora está en ciernes de generar una visión compartida de futuro para todas aquellas personas que le tengan cariño. Si queremos una ciudad más verde, más cercana y más azul, estamos a tiempo de empezar a construirla, porque esta tiene que ser sin duda la ciudad del futuro. n