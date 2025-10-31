«Haremos valer a España para acoger la final del Mundial»

¿Qué valoración hace de la reciente resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que da la razón al Real Madrid en el pleito por la Superliga con la UEFA?

Yo respeto las decisiones judiciales. No las comento. No suelo hacerlo. Me parece que coincide en buena medida con lo que ya dijo el Tribunal de Justicia Europeo en relación con la posibilidad de abrir caminos, siempre dentro de la legalidad y el consenso, que es lo que yo siempre defiendo. Es lo que dije sobre el partido de Miami, que siempre hay que dialogar y construir juntos. Más allá de eso, no puedo decir nada más. Hay que acatar las sentencias, respetarlas y cumplirlas.

Usted ya se pronunció sobre la expulsión de Israel y sus equipos de las competiciones internacionales...

Yo creo que el derecho internacional hay que cumplirlo. Un principio fundamental es el de igualdad. Por tanto, cuando se toman decisiones como las que se tomaron con Rusia por una invasión ilegal e ilegítima, pues se debe hacer lo mismo en otras situaciones graves de violación de los derechos humanos. Es lo que nosotros hemos planteado, aunque es no es una decisión de los gobiernos, sino del Comité Olímpico Internacional. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Ojalá que el proceso de paz avance. El deporte está para tender puentes y ese papel tendrá que cumplirlo.

Mundial 2030. No se terminan de definir las sedes y hay alguna que no parece segura.

Bueno, Gran Canaria está segura. No solo solo eso, sino que la defendimos con ilusión y convicción. Tenemos que pelear y, como Gobierno, pelearemos para que estén todas. Para que estén también Vigo y Valencia, que parece que sí va a tener un nuevo estadio, el Nuevo Mestalla, que sería el más moderno de todos. España debe tener todas esas sedes. Esa es la pelea que vamos a tener con la FIFA.

¿También para acoger la final? Sabrá que hay muchas dudas al respecto.

Bueno, ya hemos dicho que cada cosa cuando toque. Por supuesto, siempre vamos a defender los intereses generales de España. Lo haremos con afecto y fraternidad con Marruecos y a Portugal, pero haciendo valer la posición de España como un país que organiza muy bien las cosas. Tenemos grandísimos estadios y ciudades maravillosas.

