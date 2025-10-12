José Miguel Rodríguez Fraga: «Con Cuna del Alma hay una fijación desmedida que no sé si es personal»

¿Cómo está el Sur?

Aunque se han incorporado algunas cosas a trancas y barrancas, la falta de planificación previsora hace que el Sur esté con sus eternos problemas: carencias sanitarias, de movilidad y de vivienda. De nada de ello es culpable el turismo, porque nos movemos por las mismas carreteras que yo cuando iba a la universidad, casi, y porque los planes de vivienda se suprimieron con la crisis financiera de 2008. De ahí este déficit y un problema que requiere recuperar esos planes accesibles para el sector medio de los trabajadores. Tenemos un desafío ante el que se habla mucho y se hace poco.

¿A quién se le tiene que caer la cara de vergüenza con el tema del Hospital del Sur?

¡Bufff! A un montón de gente, a un montón de gente. El gobierno conservador de CC y PP es el que se ha mantenido más tiempo y la primera respuesta la dieron CC y PSOE gobernando en el Cabildo. Una solución que ahora genera problemas, porque cedieron el edificio construido para sociosanitario a fin de adelantar el hospital, donde ahora muchas de sus camas están ocupadas por pacientes de alta que no tienen a donde ir porque necesitan un centro sociosanitario que no existe.

¿El tercer carril de la autopista es otro cuento?

¡Qué quieres que le diga! Han paralizado un proyecto histórico, de la época de Adán Martín: cubrir la autopista uniendo la zona turística que divide esa herida que es la TF-1, una vía insular que funciona como urbana, lo que provoca retenciones. La obra está adjudicada, pero paralizada, muerta, como gran parte de los temas del Sur. En este punto me gustaría que quien deba hacerlo se plantee alternativas, porque cualquier incidente en la autopista bloquea el Sur.

¿Llegará el tren a Costa Adeje?

En sí mismo, tiene muchos inconvenientes si no se trabaja en red. Si tengo que coger mi coche en Adeje, bajar a la estación, dejar el coche, coger el tren para ir a Santa Cruz, allí hacer otra operativa... Cojo mi coche. Tiene que haber un sistema de transporte público muy fluido y que el tren también lo sea. Es un tema sobre el que tengo ciertas reservas, además del impacto que produce, que es terrible.

El Aeropuerto Tenerife Sur, ¿se ha convertido en un problema para la comarca?

La última actuación, la unificación de las terminales, lo mejora, sin duda, pero no es el aeropuerto que necesita Tenerife. Un destino de calidad, con los mejores hoteles de Europa en su categoría requiere uno de su nivel y no lo está. La ciudadanía del Sur merece un aeropuerto mejor.

Da la sensación de que estas cuestiones vuelven a la gaveta cuando la prensa desvía la atención a todas estas cuestiones.

Sí, se genera contenido para cumplir, pero se queda ahí, pero la cosa es más seria y requiere más disciplina y constancia.

¿Cómo afronta Adeje la vivienda vacacional?

Tenemos un problema. Muchas de las que se incorporan eran ya apartamentos turísticos y, con las disfunciones que eso pueda producir, no compiten con la residencial. Por otra parte, creo que el gran desafío turístico actual es la oferta descontrolada, que va camino de tener un efecto futuro grave si no se controla y bien. La vivienda vacacional viene para quedarse y su control es necesario porque si no es así, se carga el destino turístico que tenemos.

¿Cómo afrontar que el turismo sea el sustento de la economía insular, pero la Isla parece llegar a un límite de capacidad? ¿Cómo casar que el turismo suma cifras y cifras récord y de ganancias pero el empleo no parece de calidad, al menos en salario?

El riesgo es el contradiscurso, que el turismo es el culpable de todo y criminalizarlo. ¿Hay que mejorar? Sin duda ninguna. ¿El bienestar del turismo tiene que llegar más a la gente? Sin duda ninguna. El modelo es el que tenemos. Hablan mucho de modelo, pero no he visto a nadie proponer uno mejor. Lo que hay es que controlar la disfunción y establecer criterios de calidad y de control, también en la oferta regulada. Hay que mejorar salarios y servicios y tener en cuenta que uno y otro existen porque está el turismo. Cuando las nuevas generaciones hablan de volver a la Canarias idílica no sé si es la de la cochinilla o la de la emigración, porque no ha existido, está en el imaginario poético, pero, sobre todo en los sures, hemos vivido otra. Tenemos que buscar la sostenibilidad social, sin duda. Además del control de la oferta desregulada, ese es el desafío: buenos servicios, sueldos, viviendas y espacios para nuestra gente. Hay un riesgo serio de rebajar muchísimo los precios y, con ello, el destino. Y no hay que perder de vista que tenemos competidores muy cercanos.

Marruecos está soplando la nuca turística de Canarias.

Marruecos nos supera en número de turistas. Nosotros no queremos tener capacidad infinita, queremos el turista de calidad, aquél que con menos coste no deja más beneficio social, ambiental y económico, entre otros. También hay externalidades que crean incertidumbre, como las guerras en zonas receptoras de turismo. No podremos competir en precio, pero tenemos que hacerlo en calidad.

El plan parcial El Mojón, en Arona, ¿va en la línea que precisa el Sur?

De los países soberanos no opino. Respeto absoluto.

El senador Fabián Chinea rescata el debate sobre el puerto de Fonsalía. Nunca fue defensor de ese proyecto.

Ni defensor ni detractor. Sí es verdad que el puerto de Los Cristianos distorsiona y ante eso no me parecía mal Fonsalía, descartada la opción de Granadilla. Lo de soterrar una carretera por toda la ciudad hasta la autopista... no sé yo cómo será.

¿Los promotores del proyecto turístico Cuna del Alma sigue interesados en ejecutarlo?

Claro que sí. Tienen un derecho consolidado. Quien quiera pararlo sabe que tiene que pagar. El plan parcial del Puertito de Adeje es anterior a ser yo alcalde, de los años 80 del siglo pasado. Tras varios cambios de propietarios y de transformaciones, la última fue adaptar el proyecto y crear una infraestructura turística de altísima calidad que es la que necesitamos. Es un disparate decir que se privatizará la playa, cuando las playas son de dominio público. Es más, los accesos serán más asequibles que como están ahora. Ahí habrá un hotelito de 90 habitaciones y se respeta a los residentes, condición indispensable para avanzar en las modificaciones. Es una pena que se haya desvirtuado de una manera que no entiendo. El expediente tiene todas las garantías y ha pasado todos los filtros.

En el trámite, ¿quiénes ahora protestan presentaron alguna alegación a Cuna del Alma?

No la hubo. Las alegaciones eran de propietarios. Además, hay que decir que por ese plan parcial pasa un sistema insular de transporte de agua y, frente a tanto bulo, la gente también tiene que saber que casi el 50% de ese suelo es público: calles, carreteras, plazas y espacios que pasarán al Ayuntamiento. A eso se suma que el 10% del valor lucrativo pasa al municipio y se puede convertir en viviendas, no en El Puertito, sino en entornos habitables y a precios asequibles. Es decir, la política que seguimos en su día para construir las que construimos. Cuna del Alma cumple toda la legalidad y es un buen proyecto. Si la alternativa es lo que está, que lo digan.

Junto a Cuna del Alma hay un asentamiento de chabolas y construcciones irregulares, al parecer. ¿Se va a actuar?

Pero eso no lo dice nadie. Están en una propiedad privada, que es a quien corresponde actuar. En cualquier caso, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias ya tiene el expediente abierto para actuar. El trabajo previo y serio que realizó la Policía Local permitió detectar que el 90% de quienes están en ese asentamiento son extranjeros y en el 10% restante hay casos de gente que no tiene vivienda y otra parte de canarios que utilizan la zona como segunda residencia, para pasar fines de semana.

¿Se ha convertido en diana de las críticas desde que empieza el desarrollo de Cuna del Alma?

Totalmente. No tengo explicación, ni sé quién está detrás ni cuál es el objetivo de la oposición a Cuna del Alma. Parece que hay una fijación desproporcionada que no sé si es personal. Gestiono de la manera que mejor sé y puedo apoyándome en la estructura municipal técnica y jurídica.

En 38 años y medio como alcalde ha pasado por gobiernos locales, insulares, regionales y nacionales de todos los colores. ¿Este es el momento más preocupante?

Ciertamente y en el mundo, con retroceso a épocas superadas cuyas consecuencias conocemos. Lo más preocupante es la tendencia de la sociedad. Los partidos convencionales que tienen el compromiso de dar respuestas no están a la altura. El espectáculo no se adecúa las necesidades y exigencias de una población que vive asombrada. Hay una guerra por un lado, una masacre por otro... Es realmente preocupante.

¿Usted permitiría el paso de la vuelta ciclista a España por el municipio? (La entrevista tuvo lugar días antes del acuerdo de paz entre Israel y Gaza)

Sí, no hay que criminalizar a los ciudadanos israelíes. Habrá de todo. Creo que no hay que meter ahí al deporte. Pondría una pancarta para llamar la atención sobre la situación, pero criminalizar y crear situaciones de tensión y violencia con deportistas no.

¿Lo que pasa en Gaza es un genocidio?

Es un genocidio.

¿Le sorprende tanto debate para cobrar el acceso a espacios públicos naturales de interés?

En Adeje llevamos 15 años cobrando el acceso al Barranco del Infierno, que fue el segundo espacio más visitado después del parque nacional. Funciona muy bien y nos ha permitido controlar el espacio y evitar un montón de incidentes. Creo que el sistema es lógico y natural. El uso del paraje tiene un coste de regeneración, mantenimiento, control del aforo y estudio para garantizar la continuidad del espacio. Eso requiere recursos. Además, no es un servicio de primera necesidad. El sistema que logramos en el Barranco del Infierno permite que se autofinancie, prácticamente.

Adeje pidió ser zona tensionada porque tiene un problema de viviendas. ¿Qué se plantean?

El Gobierno canario tiene la petición, pero no creo que esa sea la solución. Nosotros iniciamos los trámites para llegar a unas 90 viviendas en un dos o tres años y alcanzar las 200 en los próximos.

Se avecina el ‘basurazo’, el cobro íntegro del servicio de limpieza a la ciudadanía. ¿Cuánto pagará un adejero?

En eso no hay discusión, es sí o sí. Tenemos hecho el cálculo a lo largo del tiempo. Hay servicios que hay que ofrecer y pagar, algo que no es popular, pero hay que hacerlo. Cuanto mejor lo gestionemos todos, incluido el ciudadano, mejor será. En Tenerife tenemos un problema con la basura. Un problema gravísimo, muy, muy preocupante al que, probablemente, llegamos un poco tarde, lo mismo que con el agua. La tasa hay que irla ajustando a la realidad porque si no, cuando la ajustes, los vecinos sufrirán un sablazo.

El PSOE del Sur pierde fuelle?

Durante mucho tiempo fuimos la voz y respondimos muy bien a la realidad del Sur. El sistema es el que es y sin socios próximos ganas elecciones pero te quedas en la oposición.

¿Cómo vive el espectáculo del PSOE nacional con Sánchez, su esposa, Koldo, etc.?

Con pena y preocupación porque deterioramos el sistema. La presunción de inocencia no vale nada, están en el quítate tú pa’ ponerme yo... Me sorprende que no perciban la desconexión total de la ciudadanía. Da de cara. Lo que sí te digo es que en Ángel Víctor creo. Se habrá podido equivocar, no lo sé, en un contexto desesperado para conseguir mascarillas, pero creo en él.

¿Volverá a ser candidato a la Alcaldía en 2029?

Si fuera mañana, sí; dentro de dos años no sé lo que haré, no sé como estaré, lo que diga la familia y el partido.