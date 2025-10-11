Fútbol bandera con acento lagunero

Una comunidad que ha aprendido a crecer a contracorriente. En 2022, en San Cristóbal de La Laguna, y gracias al ímpetu de un grupo de jóvenes inconformes, surgieron los Tenerife Blood Dragons, el primer –y hasta ahora único– equipo de fútbol bandera de la Isla. Un proyecto que apuesta por transformar desde el deporte.

En palabras de su presidente y fundador, Andrés Gutiérrez, la idea tomó forma cuando él y varios compañeros sintieron que las diferencias entre el fútbol americano de contacto (tackle) y el de bandera (flag) hacían inviable su coexistencia bajo un mismo escudo. En aquel momento, el equipo al que pertenecían se trasladaba a Tegueste, pero ellos no estaban dispuestos a renunciar a su arraigo deportivo.

«Los nuestros –en referencia a sus jugadores– son de La Laguna, queríamos quedarnos y fundamos el club en 2022», rememora Gutiérrez.

El nombre del equipo –Blood Dragons–, inspirado en el Drago, evoca la leyenda del dragón Ladón, cuya sangre, según la mitología, da origen a criaturas de poder extraordinario. «Del drago nacen sus hijos, dragones, y la sangre del drago se le llama sangre de dragón… y de ahí viene el nombre», detalla el presidente, matizando que, pese a su fuerza sonora, el término blood (sangre, en inglés) no responde a un concepto violento, sino a una carga simbólica.

En definitiva, un nombre moderno, que mezcla raíces culturales con identidad isleña.

Poco a poco, lo que nació como un grupo de apasionados fue tomando forma hasta convertirse en una entidad con cimientos firmes: jugadores, estructura propia, calendario competitivo y, sobre todo, un propósito. Asegura Andrés Gutiérrez que «indiscutiblemente» han ido creciendo, ya que este es «el cuarto año» y en cada temporada han dado «un pasito más».

Los Tenerife Blood Dragons son una referencia dentro de la Liga Canaria de Fútbol Bandera, una competición insular que congrega a todos los equipos de esta disciplina en el Archipiélago y en la que han alcanzado la final en las tres últimas ediciones, aunque el título aún se les resiste.

Sus entrenamientos –que se celebran tres veces por semana en las instalaciones deportivas de Montaña Pacho– destilan camaradería. «Intentamos que las personas sientan esa afinidad rápido con nosotros», explica el presidente. La filosofía del club se basa en abrir las puertas a cualquiera, sin importar su nivel técnico o condición física, y lograr que se sienta parte de la familia desde el primer día.

«Cada persona que viene y se une al femenino o al open enseguida dice: me siento a gusto», añade.

Pese al entusiasmo y los avances, el camino no ha estado exento de dificultades. Impulsar un deporte minoritario en Canarias supone, según su presidente, una tarea cuesta arriba. «Es muy difícil competir en Canarias… muchas veces se prioriza más a veces otro deporte que el nuestro», reconoce.

El limitado acceso a infraestructuras, los costes de desplazamiento y la reducida presencia en los medios siguen siendo escollos habituales. Empero, el panorama comienza a virar.

«Cada vez cuesta menos explicar qué es el flag football, la gente ya nos conoce, ve un balón y dice: esto es fútbol americano», afirma Gutiérrez, que recuerda cómo, hace apenas un lustro, el desconocimiento era casi total.

El creciente reconocimiento de la disciplina, catalizado en buena medida por su inclusión en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, redefine el ecosistema del flag football. Las redes sociales juegan un papel crucial en la captación de talento.

«Le damos mucha importancia a dar visibilidad en Instagram, TikTok…», cuenta el máximo dirigente de los Blood Dragons. El equipo ha sabido sintonizar con las lógicas actuales de difusión y comunidad digital, a la vez que ha establecido un vínculo con el público universitario.

«Creo que de aquí a 5 o 10 años veo al equipo luchando por campeonatos importantes… siendo una referencia en el Archipiélago y en España, que cuando la gente hable de flag football en Canarias se acuerde de nosotros», confiesa el presidente de una escuadra que, en mayo, ejercerá de anfitriona de la Teide Bowl, el primer torneo nacional de fútbol bandera que se disputará en la Isla.