Una pared llamada El Asomadero

En el Valle de La Orotava, en Los Realejos, emerge un sendero que no perdona. Un sendero que cincela castigo, para las piernas y, sobre todo, para la mente del corredor que se atreva a enfrentarlo. En el Realejo Alto se alza El Asomadero, más que una subida, una prueba de resistencia pura. Poco más de un kilómetro y medio de recorrido y 650 metros de desnivel positivo son las cifras de un muro que intimida. No hay pausas. No hay respiro. Solo un ascenso brutal, donde el corazón galopa, las piernas arden y la mente pide parar.

También es un tramo legendario de la Tenerife Bluetrail, que desapareció durante años, solo para volver en las últimas ediciones con más fuerza. Ahora, con la Vertical Night Challenge, regresa El Asomadero para convertirse en juez implacable que dicta quién sigue y quién se queda. En esta edición de la Blue, también las distancias de 24 y 47 kilómetros pasarán por la pared realejera.

Apenas arranca la subida, ya llega la sensación de agobio. El camino no perdona. Solo queda avanzar o ceder. «Si levantas un poquito el pie, se te va un montón de tiempo», advierte Raúl Díaz, veterano de la montaña y dueño del sexto mejor tiempo en la historia del segmento. Sabe lo que es sufrir en el Realejo Alto. Ha subido El Asomadero decenas de veces, incluso cinco ocasiones en un día.

«Yo creo que El Asomadero es lo más duro de la Isla, sobre todo por el final», confiesa el atleta afurero. Y razón no le falta. Es la subida donde se camina rápido y el trote o el sprint son espejismos.

Para los corredores de montaña, la pendiente es una atracción en sí misma. Más allá de la Bluetrail, el sendero cuenta con su propio trono: la Asomadero Trail, que en abril celebra su XIV edición. Pero no hace falta una carrera para medirse con él, porque la aplicación móvil Strava, donde los tiempos quedan registrados y cada corredor puede medir su progreso, también es combate habitual para muchos atletas norteños.

« El consejo solo es uno: el Asomadero no está en el principio; que lo enfrenten tranquilito» Raúl Díaz — Atleta isleño de montaña

Díaz sabe lo que es dejarse la piel en la pared realejera. El mejor momento, confiesa, «no es cuando llega arriba, es cuando va por la mitad». Ahí, en el corazón de la subida, siente que aún queda gasolina en el depósito. Pero el final es otra historia. «Cuando llego al final, ya se acabó todo, ya desconectas, se te acaba la batería. Me duelen las piernas, la cabeza, la barriga, me duele todo», explica.

El ranking de Strava deja dos certezas. La grandeza de quienes osaron desafiar su pendiente y su magnetismo para los corredores extranjeros. No es casualidad que seis de los diez mejores tiempos pertenezcan a atletas de fuera. El récord lo ostenta Jonas Soldini con un impresionante 18’36’’, seguido de Héctor Afonso (20’32’’) y Steve Herbet (20’45’’). Aparece luego Raúl Díaz con un 21’05’’ que no logró en carrera, sino en un entrenamiento, en plena serie de subidas.

No hay atajos ni fórmulas secretas para domar El Asomadero. Solo piernas, cabeza y corazón. «El consejo solo es uno: El Asomadero no está en el principio. Que lo enfrenten tranquilito», advierte Raúl Díaz. Sabe bien de lo que habla. También confiesa que «disfruta sufriendo», una paradoja que, quizás, encierra la esencia de la subida. Las máximas parecen claras: paciencia, no dejarse arrastrar por la euforia, dosificar fuerzas y asumir que cada metro conquistado es una batalla ganada. Pero, al final, quien dicta sentencia sin indulgencias ni atenuantes será el propio Asomadero.

Arranca la jornada ‘Blue’

Hoy comienza la Tenerife Bluetrail by UTMB, la carrera de montaña más alta de España, organizada por el Cabildo a través de la empresa pública Ideco. La prueba forma parte de las UTMB World Series, el circuito de trail running más importante del mundo, y contará con la participación de 3.200 deportistas de 63 países, entre ellos, 90 de los mejores corredores nacionales e internacionales. La competición arranca hoy con la Vertical Night Challenge (20:00 horas), en la zona del mítico Asomadero, una carrera por territorio realejero de 3,5 kilómetros y 760 metros de desnivel positivo que pondrá a prueba la resistencia, fuerza y determinación de cada atleta. Por la noche será el turno para el inicio de la prueba reina, de 110 kilómetros, que saldrá desde Los Cristianos. Para el sábado quedarán las pruebas de 47 kilómetros, que partirá desde Pinolere (La Orotava); la de 73 kilómetros, que saldrá desde Vilaflor; y la de 24 kilómetros, que comenzará en Palo Blanco (Los Realejos).

