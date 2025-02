Ninfa y Élida unen

Las dos trabajan no solo música, no solo cuerpo. Élida Dorta y Ninf.A se juntan gracias a la iniciativa de LAV Canarias. Desde el lunes pasado están inmersas en una residencia dentro de La Salita, el espacio de Auditorio de Tenerife para otras creatividades. El resultado se verá el próximo jueves, 20 de febrero, a partir de las 19:30 horas en ese mismo lugar.

Conversando con las dos creadoras, transmiten una conexión total de amplia mirada. Habla Élida: «Mi idea de partida de la residencia tiene que ver con la entrega, que es más una práctica de vida; es ver hasta dónde me podré abrir a ella cuando esté frente a ella, ver qué energía me trae. Todo eso no lo sabes hasta que te encuentras. Está siendo un superplacer, nos estamos realmente encontrando. Ya al hablar previamente sentíamos una especie de telepatía, algo muy cerca». Élida había visto la actuación de Ninf.A en el festival HER y se prendó. «Fue un flechazo. Ya sentí que ella y yo habíamos hecho algo juntas, algo que solo pasaba dentro de mi cabeza. Pero sin decir nada, eso lo han visto desde fuera y nos juntaron en esta residencia».

Parte de ese vínculo está en su coincidencia artística. Ninf.A detalla: «Como las dos nos dedicamos desde formaciones diferentes a los mismos ámbitos, hace que sea más fácil comunicarnos tanto en lo corpóreo como en lo vocal. Es verdad que con Élida siento mucha más influencia de la danza, que tiene mucha formación académica que me enriquece mucho, y mi experiencia en lo sonoro a ella le motiva. Se nos hace fácil comunicarnos, construimos nuestro propio lenguaje».

Cuando hablamos con ellas, el trabajo está en una fase aún muy inicial, pero algo adelantan: «Tenemos claro el lenguaje que vamos a usar y lo que queremos contar. Estamos definiendo aún la fórmula y la estructura. Queremos que la gente sienta que es parte, que no sea algo público-artista, sino que compartamos todos algo que nos incumbe», narra Ninf.A.

Aprovechamos para preguntarles sobre tus particulares proyectos sonoros personales. Élida ve en esta residencia un punto de partida para dar salida a la continuación de lo que plasmó en su performance y disco M. Ninf.A comenta: «Estoy en un momento de reinvención, sigo trabajando en el aspecto sonoro, creando música, pero también ha surgido este aspecto de DJ o de diseñadora sonora. Es una nueva etapa de investigar las máquinas, meterme en un aspecto más técnico de la música».