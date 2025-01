Morir en el claustro

La muerte visitó el claustro del monasterio. Allí la vida tiene otro ritmo y, tal vez, la muerte llega de otra manera, a otra velocidad, de otra forma. Porque el tiempo ha sido ofrecido a Dios para que sea Él quien lo haga brillar en el latido oculto y escondido de quienes viven en el fondo del surco, pero a la vista de todas las personas de ojos abiertos. La edad trae consigo la dicha del morir como se ha vivido, con una sonrisa en los labios y agradecida al que hace siempre nuevas todas las cosas. En la comunidad en que vivió, allí, rodeada de sus hermanas, murió Sor Luz María, dejando a Dios ser Dios.

No hace mucho escuché que solemos vivir haciendo planes para los próximos trescientos años. Un claro signo de que la muerte aparece como un estorbo al que nos resistimos. Y estas mujeres hacen planes para la próxima semana, sabiendo dónde están las cosas que tienen valor aunque no tengan precio alguno. «Solo por hoy», estaré dichosa de servirle a Él. Y, aunque parezca que no, este es el plan a mayor plazo posible. Porque lo que tenemos seguro es el hoy de cada día, frente a un mañana que no ha llegado ni a un ayer que ya no es. Vivir al ritmo del hoy de cada día como aprendemos rezándolo en el Padrenuestro.

Y hoy, cuando pongo por escrito lo que me hace sentir la muerte de esta monja, un rato antes de su entierro, siento la gratitud de haberla conocido y haber escuchado, tantas veces, de sus labios, el deseo de vivir en el amor divino. Muere dejando en herencia sus años de entrega silenciosa y apagada a los focos mediáticos de nuestro mundo tecnológico. Testigo de la dichosa existencia donada y en experiencia de gratuidad exagerada. Qué dicha haberla conocido.

La experiencia de fraternidad se aprende en momentos como estos. Uno imagina que las monjas se deben llevar bien, pues conviven en esa estrechez del claustro un día y otro, repitiendo la experiencia cotidiana que amplifica la cercanía. Pero no es táctica esa fraternidad que se vislumbra cuando entra en escena la muerte de una hermana. Mueren todas un poco con ella. Y ella sigue viviendo en el gozo compartido de una esperanza que salta hasta la vida eterna. No muere una compañera de camino, una colega de profesión…, muere una hermana mayor, con la que compatíamos el gozo de la llamada y la entrega de una vida. Y, sin embargo, no ha dejado huecos vacíos, sino espacio de mayor fraternidad.

Toda persona tendría que tener el derecho básico y fundamental de conocer el ritmo de vida de una comunidad de clausura para descubrir lo que el alma es capaz de gritar en el anhelo de ser feliz que todos llevamos tatuado al pie de nuestro corazón. Una pena que nos perdamos este testimonio. Que busquemos experiencias lejanas de monasterios tibetanos teniendo al lado este cartelón de dicha, de fe y alegría. Igual en esto nos vale el famoso dicho de que la sopa de la vecina es siempre más sabrosa. En estos sencillos claustros de madera de tea canaria, acompasando el paso al ritmo de una opción por la hermana pobreza y en obediencia sincera y madura, un grupo de monjas escalan el cielo. Ahí, entre Viana y Anchieta, La Laguna descubre horizontes de grandeza sencilla.

Los claustros monásticos son esos espacios de calma activa, de música callada, de gozo y apertura a la trascendencia desde la vulnerabilidad de lo terreno. Ellos -ellas en este caso- viven edificando en la oración y el trabajo su vida. Piden a Dios por todas las personas que formamos parte de esta sociedad. Y, si en algún momento necesitamos ayuda o consejo, tocar en el torno nos ofrece la posibilidad de escuchar y ser atendidos. No son mujeres ociosas de aristocracia espiritual; son humildes mujeres que andan en caminos ascéticos y en encuentros místicos.

La dicha mayor de una vida entregada es una muerte en el Claustro.