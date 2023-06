A Antonio Gala se le celebra mucho en Tik Tok. Es un recipiente ideal para él. Vídeos de veinte, treinta, sesenta segundos en los que se define la vida. O el amor. O la soledad. O el gazpacho cordobés. Gala podía con todo. Por otro lado un hombre popular durante décadas siempre deja un reguero de amigos, conocidos, compinches y admiradores que quizás ya no eran admiradores, ni compinches, ni conocidos, ni amigos, pero que gustan de recordarlo. Lo recuerdan como quien saca del armario para pasear un bolso de Carolina Herrera o un pañuelo de seda. Yo mismo, por ejemplo, recuerdo también a Gala, quien acudía a la entrevista como a un incidente de trabajo, sin olvidar ni por un segundo su personaje, pero sin ningún énfasis particularmente insoportable. Hablaba como escribía y escribía como hablaba. Solo se ponía pejiguero con el fotógrafo, para que le sacara el lado bueno, el derecho, creo recordar. Después se puso a hablar de la originalidad literaria. Me dijo que él ni era ni quería ser original. Yo estaba de acuerdo, pero me lo calle en parte. La otra parte consistió en un torpeza, porque le dije casi de repente que me recordaba a Pemán. Me escrutó con un punto de asombro en los ojos.

–¿Que me parezco a Pemán? ¿Pero de dónde sale usted que se acuerda de Pemán? Le dio cuerda diez minutos más a la entrevista, tal vez para que no publicara lo de Pemán. Cinco años después me lo encontré en la presentación de una colección editorial de CajaCanarias –en paz descanse – en la que no pintaba nada. Lo llamaron para que hiciera de padrino, un padrino generosamente pagado, y no se le ocurrió otra cosa que pasear entre los presentes para que todos y cada uno de ellos tocara su bastón en ese día, «un bastón que compré en Sumatra y que si tocas su empuñadura de marfil se empeña en darte buena suerte». Estaba a punto de ofrecerme el bastón cuando me reconoció: –¿Usted otra vez? No se atreva a tocarlo, que usted es gafe. Varias personas rieron. Sonreí. Gala se sentó en su silla y agitó ligeramente el bastón, irónicamente triunfal. No, Pemán no llevaba bastón, pero en lo demás sus simpatías y diferencias eran evidentes. Ejercer de andaluz. Una cursilería nada inocente. El gusto –erróneo– por el teatro, un teatro viejuno, un teatro para entretener, un teatro bien escrito –mejor escrito en Gala, desde luego– pero que renuncia a cualquier valor de espectáculo. Hace mucho tiempo Francisco Umbral, en Trilogía de Madrid, explicaba que en la villa y Corte el teatro había sido siempre una reunión de señoras, que buscaban a alguien que les dijese las verdades de la vida en frases redichas mojadas, como pastitas en el té, en la delicadeza brutal o el suave escándalo. Para esas señoras escribieron un siglo tras otro Moratín, Ramón de la Cruz, Bretón de los Herreros, Benavente, Alfonso Paso y Antonio Gala. La poesía, desde luego. Tanto Pemán como Gala escribieron, en sus inicios, poesía, y siguieron haciéndolo hasta el final. Uno supone que en la poesía es donde la máscara de Gala se ajustó más a su verdadero rostro: donde se fingió mejor en cuerpo y alma. Y, por supuesto, queda el articulismo. Nadie lo recuerda, probablemente porque ni falta que hace, pero José María Pemán fue un espléndido articulista. El asunto y el estilo se fundían en un material breve, fugaz, satisfactorio. Antonio Gala ha sido uno de los grandes articulistas literarios de un país sembrado de columnistas literarios. Se entregaba más al artículo que lo que el artículo merecía: era su forma de ser memorable toda una mañana del domingo mientras volvías a casa con el periódico bajo el brazo, cargado de pequeños hallazgos, suaves metáforas, melancolía de un pasado o un futuro sin remedios y amor a la vida y a la palabra, indistinguibles en ese pedazo de papel.