Adele reaparece y bromea sobre su pérdida de peso

Tras un descanso de varios años, Adele regresó este sábado 24 de octubre al foco mediático. La cantante británica debutó como presentadora del mítico programa estadounidense 'Saturday Night Live', en el que, además de hablar de su nuevo proyecto musical, bromeó sobre su pérdida de peso.



"Sé que me veo muy, muy diferente desde la última vez que me visteis", reconoció la artista mientras subía al escenario, "pero en realidad, debido a todas las restricciones de Covid y las prohibiciones de viaje, tuve que viajar ligero y traer solo la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí".





Adele cantando "Rolling in the deep" ? Como extrañaba su hermosa voz pic.twitter.com/lYax9X2JH5 — Adele Mundial (@AdeleMundial) October 25, 2020

Adele es una de esas artistas que no saca 8 colaboraciones al año para mantenerse nro 1 en las listas musicales al final del año, la música de ella es para siempre, ella es una artista de verdad. pic.twitter.com/rgVF9HVVvp — PlaySpoiler (@play_spoiler) October 25, 2020

Adele manifestó que el icónico programa americano cambió el curso de su carrera: "Estoy absolutamente emocionada de finalmente ser el anfitrión de este programa. Un programa que no sólo me encanta, de verdad, sino que estoy en elhace ya nada más y nada menos que doce años".2008 fue el punto de inflexión de la británica y de la nada pasó al estrellato, aunque en lo personal no le fue tan bien, ya queque ha pasado en su vida. "Estoy aquí porque he tenido muchas angustias en mi vida, primero a los 19 y luego, de manera algo famosa, a los 21 y luego, aún más famosa, a los 25", refiriéndose a los títulos de sus primeros tres álbumes. Y es un nuevo álbum lo que falta en la discografía de la cantante, puesMuchos han llegado a especular que su participación en 'Saturday Night Live' coincidiría con la publicación de un nuevo trabajo, pero ella misma se ha encargado de despejar todo tipo de dudas en este sentido al confesar queA pesar de sus comentarios de apertura de que se limitaría a actuar durante su presentación inaugural, Adele no pudo resistirse. En la parodia de 'SNL', la cantante, como 'Hello' o 'Someone like you', con el que cerró la noche. "¡Atrápame la semana que viene en Love Island!", dijo con una sonrisa al final de su actuación.Una noche impresionante, en la que Adele brilló y aunque dio pocas pistas sobre su disco, viendo la energía con la que regresa puede que el disco reaparezca por sorpresa, como ella en este momento.