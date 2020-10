El edil del PP de Santa Cruz Díaz Guerra renuncia al área de Bienestar Animal

El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra, se queda sin el área de Bienestar Animal. El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha dictado un decreto para establecer el cambio de competencias, aunque ha sido el propio Díaz Guerra quien solicitó dejar de asumir dichas responsabilidades

El cese se produce a raíz de la polémica que protagonizó el edil con respecto a las colonias de gatos. Durante una conversación con una ciudadana que acudió al Ayuntamiento a quejarse de que este no hacía nada por dichos animales, y la cual lo grabó, Guillermo Díaz Guerra, señaló que si por el fuera, sacrificaría a todos los gatos de la capital.

El concejal del PP pidió disculpas públicamente por estas declaraciones aunque también condenó el hecho de que lo hubiesen grabado y que difundieran la conversación privada. En una entrevista a EL DÍA, Díaz Guerra señaló que si midiese en todo momento lo que dice, le saldría "una úlcera". Comentó que sus palabras se habían sacado de contexto y que cuando las dijo estaba enfadado. Asimismo, quiso dejar claro que siempre ha trabajado por el bienestar animal y que quien lo conoce, "sabe que eso no es así".

A raíz de que se hicieran públicas estas manifestaciones, se abrió una petición solitando su dimisión en la plataforma Change.org, que ha sido firmada por miles de personas.

El primer teniente de alcalde ha manifestado que ha renunciado a dirigir el área de Bienestar Animal porque esta no estaba incluida en el pacto establecido con CC para gobernar Santa Cruz. "Me quita mucho tiempo del resto de mis áreas, Servicios Públicos, Sanidad y Ocupación de la Vía Pública, entre otras, que requieren del cien por cien de mi atención", ha indicado. Con respecto a la polémica de las colonias de los gatos, Díaz Guerra indica que él no es un político complaciente, sino que toma decisiones según datos técnicos y científicos.

Guillermo Díaz Guerra seguirá asumiendo las competencias de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, mientras que de las de Bienestar Animal se encargará Carlos Tarife, también concejal del PP y responsable del área de Urbanismo.