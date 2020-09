La resurrección de 'Cobra Kai'

Todavía quedaban muchas historias en el tintero de Cobra Kai y será Netflix la que se encargará de llevarlas a la pantalla. La mejor continuación de la saga Karate Kid se había convertido en el título bandera de YouTube cuando hace un par de años se lanzó a explorar el emergente mundo de la producción audiovisual en streaming. En marzo de 2019, YouTube arrojó la toalla y se retiró de la producción de series originales. Sin embargo, tanto el público como Sony, la propietaria de los derechos cinematográficos de Karate Kid, habían quedado muy satisfechos con los resultados de Cobra Kai. La serie no merecía acabar así y Sony quería más. De hecho, estaban planificadas otras dos entregas. Netflix ha sido la elegida para sacarlas adelante y la tercera temporada verá la luz en los primeros meses de 2021.

Las dos primeras temporadas se colgaron en la plataforma hace un par de semanas y se han convertido en un (in)esperado éxito, trepando a los pocos días a los primeros puestos de series más vistas. ¿Alguien dudaba de que no iba a pasar? Cobra Kai es un producto hecho a la medida de la plataforma, tan dada a explorar la nostalgia ochentera. Hay momentos en la película de 1984 que para toda una generación son una ventana hacia los mejores años de su vida. La mítica escena de la patada de la grulla, el «dar cera y pulir cera»... Son imágenes dirigidas a ese rinconcito del corazón nostálgico del fan. Los seguidores de la saga, a los cinco minutos del primer capítulo, ya han caído rendido a sus pies. Pero está tan bien contada que tiene capacidad para atraer a nuevos seguidores para la causa. Volver a traer a Johnny Lawrence (William Zabka) y a Daniel Larusso (Ralph Macchio) retomando sus rivalidades de los años de instituto más de treinta años después y cuando la vida les ha colocado en lugares muy diferentes era una apuesta segura. Aunque hasta ahora nadie había sabido cómo hacerlo.

A quien no haya visto la serie, les extrañará que haya puesto en primer lugar a Johnny en vez de a Larusso, pero es que él es el verdadero protagonista. Zabka había pasado a la historia como el malo de Karate Kid y no ha hecho como actor nada más en la pantalla que se le recuerde. Es muy difícil no empatizar con su lado de perdedor.

Aunque en la serie, la vida parece haberle tratado bien, la carrera de Ralph Macchio tampoco fue muy memorable al margen de la saga, a pesar de que durante los ochenta parecía tener todo un camino perfectamente trazado hacia el estrellato. Aunque seguro que los beneficios que le dejó la saga le habrán facilitado las cosas. El actor llegó a formar parte del conocido como Brat Pack, pero su estrella se fue apagando en los 90 hasta quedar relegado al olvido.



El precedente de Barney

¿Fue Barney Stinson (Neal Patrick Harris) de Cómo conocí a vuestra madre quien planteó la premisa de Cobra Kai? Barney tenía la teoría de que, en realidad, Johnny era la víctima y Larusso el villano. Fue allí donde los dos actores de la saga ochentera fueron rescatados del olvido para interpretarse a sí mismos en la despedida de soltero de Barney.

La serie nacida en Youtube se ha convertido en la mejor secuela de Karate Kid, porque todas las continuaciones e intentos de reboots de la saga se quedaron en agua de borrajas. Al fin y al cabo, las secuelas resultaron prescindibles y olvidables. Hillary Swank trató de ser la sucesora de Ralph Macchio en una cuarta entrega y Will Smith también trató de resucitar la saga hace diez años con su hijo de protagonista (Jaden Smith) y con Jackie Chan como sensei. Nadie lo consiguió.

Poco a poco todo el reparto de la película está desembarcando en la serie de televisión. Los actores de la saga de toda la vida, se dan la mano con una nueva generación de personajes que llegan a ser tan carismáticos como los originales. Pero no es un mero pretexto para contarnos la historia de un relevo generacional, sino que la trama se sigue apoyando en sus dos protagonistas originales. Al que no tenemos es a Pat Morita, el mítico señor Miyagui sensei de Larusso, fallecido en el año 2005. Nos tenemos que conformar con su aparición en flashbacks. El gran fichaje para la tercera temporada será el de Elisabeth Shue, retomando su papel en la saga y con el que debutó en el mundo del cine en 1984. La chica que causó la rivalidad entre Larusso y Lawrence vuelve a entrar en escena. La verdad es que su carrera también estaba un tanto perdida desde que en 1995 se convirtiera en una gran promesa tras su nominación al Oscar por Leaving Las Vegas. A diferencia de sus compañeros de reparto masculinos, ella siempre ha estado trabajando. En las temporadas finales de CSI con Ted Danson o como una de las villanas corporativas de The Boys.

Cobra Kai ha conseguido recuperar la esencia del filme que atrajo a millones de espectadores a los cines en 1984. Al tiempo que le ha dado una vuelta de tuerca al argumento, presentando un novedoso y original enfoque. Eso sí, manteniendo respeto y fidelidad al material original.