La pandemia se cobra otra vida en Canarias y se suman 173 contagios

El balance de la pandemia por coronavirus en Canarias se saldó ayer con 173 casos más -la segunda cifra de contagios más alta en un día desde el inicio de la crisis sanitaria-, y una nueva muerte que eleva a 167 el número de fallecidos por la infección. La víctima era un varón de 60 años que murió tras entrar en Cuidados Intensivos en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Según los datos difundidos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ya son 4.289 el número de casos diagnosticados de Covid-19, de los que 1.584 están en activo, 146 más en la última jornada. De éstos, 1.484 -140 más-, reciben atención domiciliaria -93,6%- y el resto están hospitalizados, 87 en planta -5 más que el día anterior-, y 13 en unidades de cuidados intensivos (UCI), uno más que el jueves. Los dos municipios que más positivos han contabilizado en las últimas 24 horas son Las Palmas de Gran Canaria con 62 -el 42,4% de los nuevos contagios respecto al jueves-, y ya suma 737 casos activos; y Telde con 120 positivos, 21 más en un día.



Sospechas

El considerable aumento de casos en Gran Canaria, que en la última jornada sumó 121 positivos, ha elevado de forma exponencial la labor de los equipos de rastreo, tanto en Salud Pública como en Atención Primaria, que han pasado a principios de agosto de abordar una media de 50 a 100 sospechas diarias, a 400 en la actualidad, de las que en torno al 15% dan positivo. "El estudio de los casos sospechosos va en aumento en tanto en cuanto van creciendo los casos en la Isla", indicó Amós García Rojas, jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

García Rojas confirmó que la gran mayoría de los nuevos positivos están dentro de la franja de edad de 20 a 29 años, que en estos momentos suman 799 casos activos -50,4% del total-. Los ámbitos de contagio siguen identificándose con el ocio nocturno y las fiestas o reuniones familiares/sociales. "La situación se está complicando y toda la sociedad, en su conjunto, tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad para disminuir el número de contagios", indicó el epidemiólogo del SCS, quien prevé más restricciones si las nuevas medidas no frenan los contagios. "Espero que dentro de dos o tres semanas se empiece a ver ya el impacto de las nuevas medidas, como el cierre del ocio nocturno, porque si no tienen el efecto que deben tener, hay que pensar en otro escenario de medidas".

La Consejería de Sanidad confirmó que se han incrementado los equipos de rastreadores en Atención Primaria, con 36 nuevas contrataciones en los últimos días, ampliándose el perfil de los mismos, que hasta ahora se centraban en profesionales de la medicina y la enfermería fundamentalmente. "Cada vez es más difícil encontrar médicos y enfermeros en el mercado laboral para contratar como rastreadores y hemos ampliado el perfil a fisioterapeutas y trabajadores sociales".

A ellos se le suma el grupo de rastreadores en Salud Pública que superan los 30 en toda Canarias, y que se encargan de los seguimientos más difíciles; así como el personal dedicado a esta labor en los centros de salud del Archipiélago. No obstante, desde Sanidad hacen un llamamiento a la población para que colabore en esta labor de rastreo. "De nada sirve tener mil o diez mil rastreadores si la ciudadanía no colabora. Nos estamos encontrando con casos de personas que mienten o incumplen las indicaciones sanitarias de cuarentena, lo cual dificulta mucho los rastreos. Aquí no se trata de perseguir, sino de que entre todos podamos parar los contagios y para ello hay que colaborar con la labor de rastreo".

Por Islas en la que se han declarado los casos, Tenerife registra 2.010 desde que comenzó la pandemia -37 más en las últimas 24 horas-, seguida de Gran Canaria con 1.796 -121 más-, Lanzarote con 224 -23 más-, Fuerteventura con 144 -11 más-, La Palma con 105 -2 más-, y La Gomera y El Hierro con 8 y 1 respectivamente.

Asimismo, la aplicación móvil Radar Covid para el rastreo de posibles contagios por coronavirus entre la población está operativa desde ayer en todo el Archipiélago, por lo que las Islas son la primera comunidad en contar con esta herramienta ya a disposición de la ciudadanía. El sistema operativo está ya integrado con el Servicio Canario de la Salud y con los sistemas de información y de gestión de la pandemia. Este fin de semana se aprovechará para perfilar la formación a los agentes de los servicios de rastreo Covid de Canarias que serán uno de los elementos clave para el éxito de la aplicación. Tras superar satisfactoriamente la prueba piloto en La Gomera entre el 29 de junio y el 31 de julio y concluir la fase de difusión de la app en los últimos días, la aplicación de traceo ya está en funcionamiento y a disposición de la población canaria y los turistas que visitan las Islas, por lo que ya puede empezar a ser utilizada por los ciudadanos.