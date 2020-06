Heliodoro y Gran Canaria, a la espera de luz 'ámbar' para abrir sus puertas

Los presidentes de los representativos canarios, Miguel Concepción y Miguel Ángel Ramírez, mandatarios del Club Deportivo Tenerife y Unión Deportiva Las Palmas, respectivamente, estuvieron presentes en el foro 'Diálogos para la Reconstrucción', iniciativa promovida por 'El Día-La Opinión de Tenerife y La Provincia-Diario de Las Palmas', cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias.

Con la moderación de Martín Alonso, Jefe de Sección de La Provincia, y el patrocinio de Cajasiete, coincidieron ambos dirigentes de los conjuntos de LaLiga Smartbank.

En los casi 60 minutos de foro, los responsables concordaron en la idoneidad de abrir los estadios de fútbol con la llegada de la fase 3 y competición en la categoría de plata, siempre y cuando las medidas sanitarias fueran aprobadas por la consejería competente del Gobierno de Canarias.

También trataron cuestiones estrechamente vinculadas a la economía, que ha sufrido también un varapalo en la industria futbolística.

En el plano deportivo, y no queriendo instaurar malos augurios, revelaron que, en caso de que los resultados abocaran a los clubes al descenso a Segunda División B, ambos proyectos serían viables, como ya sucedió años atrás.

La enorme proyección y alcance de ambas entidades, un motor auxiliar para la reconstrucción de Canarias. La predisposición y sinergias ya existen.

Fútbol con público

Con el pase a la fase 3, la propuesta de abrir el Estadio de Gran Canaria formulada por Miguel Ángel Ramírez la pasada semana pende de la aceptación del Ejecutivo regional. "Ha sido bien recibida por el Gobierno de Canarias y LaLiga. El reiniciarnos es complicado, la gente tiene miedo. La UD Las Palmas intentará tirar del carro en la reconstrucción. La pasada semana lo que hicimos fue aplicar el sentido común en base a la legalidad", comenzó exponiendo el máximo mandatario de la Unión Deportiva.

A partir de la propuesta, las redes sociales y entorno futbolístico se incendiaron ya que se entendía que no era igualitaria para aquellos equipos que tienen como sede una zona que se encuentra en una fase anterior. "Si queremos hablar de igualdad, pongamos todas las cartas sobre la mesa", apostilló Ramírez con respecto a los desplazamientos tortuosos que tienen que hacer amarillos y blanquiazules; algo que hace que "se pierdan entorno al 80% de entrenamientos de calidad", subrayó.

El empresario grancanario pidió "objetividad" y lanzó una cuestión en base a una hipótesis: "¿Qué hubiera pasado si el Archipiélago hubiera sido el territorio más castigado por la pandemia, y no la Península? ¿Se hubiera parado la competición?

Por su parte, Concepción abrió su participación en el foro con su postura: "Por encima de todo está la salud de nuestros aficionados; nos ceñiremos al protocolo. Todos queremos alcanzar la normalidad cuanto antes. La Covid-19 está suelta, sigue acechando. Ir a los estadios, sí, pero siendo prudentes".

En cuanto al protocolo que vislumbra Miguel Concepción, no lo entiende sin mascarillas, las cuales deberán permanecer fijas en el rostro de los aficionados, y máxime tratándose de un contexto en el que "la celebración de un gol" o una "objeción ante una decisión arbitral" conllevaría a la posible exposición a la "famosa gota", aseveró el presidente birria en relación a los focos de contagio de coronavirus.

El oriundo de La Palma refrendó que comparte "todo" lo dicho por su homólogo y apela a la reapertura con precaución, ya que ello "ayudará a los clubes y a la Islas".

"No hay que confundir la precaución con el pánico. Yo no voy abrir el Estadio si no me da la autorización el ente competente, así como las medidas a seguir", aclaró el máximo mandatario amarillo que, a su vez, reseñó que "muchos aficionados" no querrán acudir a los campos de fútbol. "Nosotros queremos abrir el Estadio para el que quiera venir", dijo en las horas previas a dar a conocer las medidas compensatorias para los abonados de la 2019/20.

Ante la posibilidad de reabrir el Estadio de Gran Canaria, la Unión Deportiva, de no tener "las máximas garantías" y no disponer del tiempo para organizar y articular los protocolos de seguridad, "no abriría sus puertas", añade Ramírez.

A modo de conclusión, Miguel Ángel insistió en que "será la autoridad sanitaria la que decidirá y dará las pautas necesarias ante el protocolo planteado por los especialistas de la Unión Deportiva".

Economía 'post-covid19'

Miguel Concepción, en términos económicos, apuntó que el ERTE era la única vía, ante los "ingresos cero" para salvaguardar los intereses de los trabajadores del CD Tenerife. "Ahora, con la recuperación de la actividad, y de manera escalonada, los trabajadores se están reincorporado a sus puestos"

"Las cajas están vacías. Ahora los clubes empezaremos a ingresar algo, pero de cara al próxima campaña haremos el máximo esfuerzo para no perder el potencial", adujo el presidente blanquiazul.

Mientras, Miguel Ángel Ramírez, apuntó que tenía presupuestado todo hasta el 30 de junio, pero, con la llegada de la pandemia y la consiguiente interrupción de la competición, "se han pasado a nueve meses de ingresos y doce de gastos", añadió.

"De cara a la próxima temporada tendremos que recortar en toda nuestra estructura. Tenemos que adaptarnos para cumplir con todos los gastos", avanzó Ramírez.

En relación a los ERTE en el cuadro amarillo, el presidente reseñó que la cantidad que no percibían del SEPE se las abonaba el club, cosa que también ha supuesto un hándicap para la "tesorería" de Las Palmas.

Renegociar. Será una realidad que se dará en todos los clubes en pos de que la industria del fútbol sea "sostenible", indicó el grancanario. "Reinventarse y agudizar el ingenio", la fórmula que plantea el empresario para la reconstrucción.

Por su parte, Concepción reveló que se le ha enviado a LaLiga los informes requeridos, y que no le bajarán el salario a sus jugadores: "Nos mantendremos ahí. Estamos negociando salidas y, una vez estas se produzcan, también haremos algún que otro fichaje". En esta línea quiso mandarle un mensaje de tranquilidad y esperanza a sus aficionados.

Endeudamiento

Miguel Ángel Ramírez, como componente del consejo competente de LaLiga, refrendó que el acuerdo alcanzado es el de ser "tajantes. Cada club tendrá que gastar lo que ingrese; no valdrá con cualquier justificación, habrá que presentar evidencias firmadas. Eso ayudará a no volver al pasado. Si tenemos que pasar un año de transición, lo haremos".

Ambos mandatarios se muestran proclives al consenso alcanzado, ya que el endeudamiento o ser flexibles con el gasto podría conllevar a "caer en el error de gastar más de lo que se ingrese"; operación que afectaría a toda la competición de manera paralela.

Viabilidad tras un hipotético descenso

Ambas Sociedades Anónimas Deportivas serían viables en Segunda División B. Ramírez no dudó de la supervivencia ante el posible descenso a la categoría de bronce. "Todo está contemplado en nuestro presupuesto".

Por su parte, Concepción, pese a no querer "pensar en ello", sí que saldría adelante, tal y como lo hizo en de 2011 a 2013.

Soluciones para abonados 2019/20

Cuestionado por este motivo, el empresario palmero insistió en la posibilidad de que el abonado pueda pedir el reembolso de la cantidad no disfrutada. "Sabemos las dificultades que se están dando en la economía familiar".

Si el Tenerife presentó las medidas compensatorias la pasada semana, Las Palmas lo hará en las próximas horas, "entre hoy (por este lunes) o mañana", según Ramírez que, a su vez, disipó las dudas de qué pasará si se abren los recintos deportivos al público en general: "Al cambiar las condiciones, si alguien no pudiera venir al Estadio, tendría a su disposición las medidas compensatorias que daremos a conocer".

Máximo entendimiento y hermandad

Una sinergia es posible. Ambos presidentes coincidieron en la buena relación que existe entre ambos. De hecho, hay una comisión mixta que trabaja en esas líneas de colaboración. "Las administraciones siempre encontrarán en nosotros (por Tenerife y Las Palmas) la mayor de las predisposiciones para colaborar en materia de comunicación y turismo", aportó el dirigente blanquiazul.

Mientras, Ramírez ratificó esa predisposición existente por parte de dos de las plataformas "más potentes del Archipiélago" para difundir la imagen de las Islas.

También, incidiendo en términos económicos, en el encuentro telemático se subrayó que el 1,2% del PIB de Canarias lo 'mueven' CD Tenerife y UD Las Palmas, entidades que le dan trabajo a unas 500 personas de manera directa –unas 6.000 de manera indirecta-.

Viajes

Tal y como se ha notificado, los viajes a península y retorno al Archipiélago se harán en vuelo chárter. "Espero que LaLiga resuelva a ambos clubes el tema de los desplazamientos, sobre todo para no sentirnos aislados por nuestras condiciones geográficas", quiso añadir el representante del CD Tenerife.

Futuro en la presidencia

Catorce y quince años de presidencia son los que ostentan Concepción y Ramírez. Si antes querían cumplir su mandato vigente ahora, en plena crisis del coronavirus, no reblan en su intención.

"En los momentos difíciles hay que estar ahí. Somos consejos con mucha experiencia y capaces de sacar adelante esta situación de la mejor manera posible. Me queda mandato hasta 2022; tengo proyectos muy importantes por delante, como es la remodelación de la Ciudad Deportiva", dijo el palmero.

"La responsabilidad no es subrogable. Uno no se puede ir cuando quiera. En los momentos más difíciles es cuando tenemos que estar. Esta situación es adversa, pero no es ni siquiera equivalente a la que vivimos a mi llegada al club, en 2005. Mientras no venga nadie, tenemos que seguir al frente", expuso Ramírez.

Trabajo de los directores deportivos

Ambas entidades coinciden en haber estrenado director deportivo hace relativamente poco tiempo. Juan Carlos Cordero y Luis Helguera serán los encargados de hacer 'encaje de bolillos' para construir una plantilla competitiva en una situación adversa.

La valoración de Miguel Concepción con respecto a Cordero es "muy positiva. La realidad es la que hay. Está haciendo su trabajo con renovaciones y ampliaciones de contrato para mantener el potencial".

Por su parte, Miguel Ángel Ramírez dijo que Helguera, ya conocido en la cúpula amarilla, "es consciente de las dificultades que vamos a atravesar e intentará hacer un equipo competitivo", concluyó.

Si no pudo seguir en directo el Diálogo para la Reconstrucción entre los dos presidentes de los principales clubes deportivos de Canarias, Miguel Concepción y Miguel Ángel Ramírez, puede reproducirlo en diferido aquí, pinchando en este enlace.