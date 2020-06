Las Islas, en el podio mundial de reservas tras anunciarse la reapertura en verano

Canarias es uno de los tres destinos para los que se han hecho más reservas en hoteles y apartamentos desde el anuncio de la reanudación de la actividad turística este mismo verano. Y no uno de los tres destinos españoles, sino mundiales. Las Islas ocupan el particular podio junto a otra Comunidad Autónoma, Andalucía, y la Florida estadounidense, con sus famosos cayos y el inagotable tirón de Disney World. Aunque el total de reservas es inferior al de años anteriores por el parón del sector y la incertidumbre de no saber el comportamiento del coronavirus en los próximos meses, quienes en los últimos días se han lanzado a preparar sus vacaciones han apostado en gran medida por el Archipiélago. Los datos de Travelgate, plataforma especializada en el negocio turístico que cada día analiza la friolera de unas 20.000 reservas y alrededor de 3.000 millones de búsquedas, suponen así un espaldarazo a las instituciones y a las empresas del sector, que tuvieron que gestionar la crisis sanitaria por la Covid-19 en uno de los hoteles de la cadena H10 en Tenerife y la posterior repatriación de decenas de miles de turistas tras la declaración del estado de alarma.

Hasta el día 23 del mes pasado, que fue cuando Pedro Sánchez anunció que el turismo nacional se retomará a finales de junio y que en las siguientes semanas lo hará el turismo extranjero, Canarias no figuraba entre los cuatro destinos con más reservas, donde solo Andalucía y su Costa del Sol lograban codearse con las estadounidenses Florida y California y el distrito portugués de Faro, con ciudades tan veraniegas como la Albufeira, Lagos o Tavira. Sin embargo, desde el anuncio del presidente del Gobierno, es decir, entre los días 23 y 29 de mayo, las Islas escalaron posiciones hasta situarse como el tercer destino mundial con más reservas con un 5,7% del total. Por delante solo están la Florida, con un 6,7%, y Andalucía, con un 10,8.



El 'top ten'



Regiones directamente competidoras, como Baleares o Cataluña, quedan un punto por debajo del Archipiélago entre las preferencias de quienes están reservando ya sus vacaciones. Los otros siete destinos turísticos que completan el top ten son el distrito de Faro, que se mantiene cuarto con un 5,5% de las reservas; la Comunidad Valenciana, con el 4,5%; Baleares, con un 4,4%; California (3,7%); Nevada, o más bien Las Vegas (3,66); Cataluña (3,3); y Texas (2,6). Así pues, y a pesar de que tanto España como Estados Unidos son dos de los países más castigados por la pandemia del coronavirus, su condición de potencia turística mundial sigue prevaleciendo. Con la única excepción de Faro, los restantes nueve destinos entre los diez con más reservas en este delicado momento para el negocio turístico se los reparten España (cinco) y EE UU (cuatro). De hecho, el país norteamericano acaparaba casi una de cada dos reservas en hoteles y apartamentos, exactamente un 43,5%, hasta que se supo que España, hasta entonces con un pobre 21%, reabriría sus fronteras en julio. Ahora, en cambio, España lidera esta singular clasificación, con casi un 34% del total de reservas gracias en gran medida a la recuperación de Canarias, y EE UU se queda con un 31,5% en segundo lugar. Para hacerse una idea de la importancia de ambos países en la actividad turística mundial basta con apuntar que ninguno de los tres que los siguen llega siquiera al 10%: Portugal registra el 9,8% de las reservas; Francia, el 2,8%; e Italia, el 2,1.

Hay que tener en cuenta, de nuevo en el caso concreto de las Islas, que todas estas reservas no necesariamente son de cara al inminente verano, sino que buena parte (aún no hay cifras concretas) es para a partir de octubre, que es justo cuando comienza en el Archipiélago la temporada alta. Precisamente la coincidencia de la temporada alta con el invierno, lo que convierte a las Islas en una rara avis entre los destinos europeos, es una de las razones para el optimismo, ya que Canarias puede ser una suerte de destino refugio para muchos turistas.

A lo anterior contribuyen también tanto la buena imagen por la gestión del brote de coronavirus en el hotel de Adeje y en la repatriación de los turistas como el hecho de que el Archipiélago sea la Comunidad Autónoma que más y mejor controlada tiene la pandemia. Dos factores cuyos efectos positivos ya se vislumbran en los datos de Travelgate, que muestran también que la gran mayoría de las reservas en España, un 80%, son de españoles, lo que corrobora que el mercado nacional será clave para superar dignamente los meses de verano.

La mayor parte de las reservas, el 44%, es de parejas, en contraposición a lo habitual estas fechas, donde suele mandar el turismo familiar, en retroceso ahora por el virus.