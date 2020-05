Lydia Lozano protagoniza un fuerte enfrentamiento con Mila

Las cosas entre Lydia Lozano y sus compañeros de Sálvame no marchan muy bien. El regreso del tema Ylenia Carrisi ha puesto contra las cuerdas a la periodista que, rota de dolor, ha dicho basta.

Tras pasar una amarga tarde en Sálvame, Lydia ha tomado la decisión de marcharse a casa tras protagonizar un nuevo enfrentamiento con Mila Ximénez en La última cena. Mientras Mila hablaba con la chef Begoña Rodrigo se le escapaba que Lydia tiene guionizados sus lloros, algo que esta ha asegurado que no iba a permitir que se dijese.

"Me parece muy feo que lo diga una persona que está trabajando aquí. Que están escaletados me parece lo más feo que me han dicho en mi vida", aseguraba Lydia mientras Jorge intentaba rebajar la tensión: "Ha sido un comentario, estaba hablando con Begoña, sin maldad".

Una bronca que ha ido aumentando de nivel y que ha terminado con la huida de Lydia Lozano del plató: "Yo no hago numeritos, por eso ahora me voy a mi casa. Cuando digo que me voy, me voy. Como esta noche".

La situación que para Mila ha sido una auténtica falta de respeto: "Alguien debería decirle a la estrella de Mediaset, Lydia Lozano, que no se debe abandonar ningún programa. Es una falta de respeto abandonar la cena".