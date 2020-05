El mandatario tinerfeño afirma que Canarias no tiene futuro sin turismo

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, aseguró ayer que el Archipiélago no se puede plantear su futuro sin una reactivación del sector turístico y animó a poner en valor el sector en un momento en el que atraviesa una grave crisis como consecuencia de la emergencia sanitaria. Para el mandatario insular, Tenerife debe ahora promocionarse no solo como un lugar de sol y playa sino como un destino que ha sabido actuar de manera ejemplar contra los brotes de esta enfermedad. "Tenemos un sistema sanitario potente y una estructura que sabe responder a situaciones de crisis y eso no ha ocurrido en otros destinos, tenemos que ponerlo en valor", apuntó.

El mandatario tinerfeño participó ayer junto al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, en el encuentro virtual Diálogos para la Reconstrucción, organizado por las cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias, El DÍA y La Provincia. En él, Martín insistió en que en un momento de crisis como la que se vive en la actualidad, no es lo más idóneo cuestionar a una actividad "que está demostrando la importancia que tiene como elemento potenciador de toda la economía", ya que sin él "no podemos concebir el nivel de desarrollo económico que hemos tenido en las últimas décadas". Por lo que aseguró que echa de menos "que se valorice este sector al que tanto le debemos".

Durante este encuentro, Morales sostuvo que espera que los hoteles puedan empezar a recibir clientes en unas semanas para a partir de octubre o noviembre acoger a un mayor número de visitantes. Sin embargo, puntualizó que se debe abordar un cambio de modelo, ya que "el turismo transforma el territorio y condiciona sus medios", por lo que mantuvo que la preocupación ahora no debería ser "sumar turistas sino tener un turismo que genere más gasto y una mayor estancia y dejar de competir por el número que nos llega cada año".

Para ello, será necesario que Canarias ponga en marcha medidas que contrarresten la huella ecológica de esta actividad, para ganar adeptos entre unos visitantes, que además son lo que realizan un mayor gasto en destino. Por eso, Morales abogó por introducir en el sector la innovación, la digitalización, así como potenciar el uso de energías renovables y el reciclaje. De esta manera, considera que el destino puede abrir más el abanico para atraer a otro tipo de visitantes. "Podemos convertirnos un destino único, con propuestas atractivas, un lugar donde se apuesta por la lucha contra el cambio climático", sostuvo. Martín por su parte se mostró de acuerdo con estos planteamientos, ya que el turista es cada vez más exigente en estos aspectos.