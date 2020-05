Pedro Martín: "Sin el turismo Canarias no se puede plantear el futuro, tenemos que valorar el sector"

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, aseguró este miércoles 27 de mayo que el Archipiélago no se puede plantear su futuro sin una reactivación del sector turístico y animó a poner en valor el sector en un momento en el que atraviesa una grave crisis como consecuencia de la emergencia sanitaria. Para el mandatario insular, Tenerife debe ahora promocionarse no solo como un lugar de sol y playa sino como un destino que ha sabido actuar de manera ejemplar contra los brotes de esta enfermedad. "Tenemos un sistema sanitario potente y una estructura que sabe responder a situaciones de crisis y eso no ha ocurrido en otros destinos, tenemos que ponerlo en valor", apuntó.

Martín participó junto a su homólogo grancanario Antonio Morales este miércoles en el encuentro virtual Diálogos para la reconstrucción, organizado por las cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias, El Día y La Provincia. El presidente tinerfeño afirmó que las administraciones públicas deben dar en estos momentos "un balón de oxígeno a la economía", algo que asumió será complicado si no pueden acceder a los fondos que tienen aparcados en los bancos. En el caso del Cabildo tinerfeño, "nos será difícil llegar a final de año, si no podemos contar con el remanente, el superávit y nos dan capacidad para endeudarnos".

Por su parte, Morales reivindicó que no se puede reproducir el modelo aplicado en 2008 para salir de esta nueva crisis. La respuesta "no puede estar basada en la austeridad y los recortes, es el momento de utilizar los recursos para generar economía", mantuvo. Por eso, asumió que el impulso de la obra pública deba ser la alternativa más inmediata para generar actividad y recalcó que también se deben reforzar los servicios públicos esenciales, no solo para fortalecer el sistema en caso de una nueva crisis sanitaria, sino también para fomentar la creación de empleo.

Ambos presidentes coincidieron en la necesidad de gestionar de manera correcta los retos medioambientales que está generando esta situación, tanto en la generación de residuos como en la vuelta a la actividad, que volverá a intensificar problemas como la contaminación o los atascos.

En este sentido, Martín valoró en cuanto al control de la movilidad, que Tenerife todavía espera por obras de carreteras "planificadas hace 20 años", y que son necesarias para cohesionar la Isla y que el desarrollo llegue a las zonas más deprimidas. Aunque manifestó que no renuncia a implantar modelos alternativos de transporte.

Morales apuntó que él apuesta por aumentar la cuota de soberanía energética en Gran Canaria y señaló que potenciar aspectos como el teletrabajo o la coordinación de horarios podría ayudar a "redistribuir mejor el tráfico a lo largo del día, sin necesidad de añadir más carriles".

Si no pudo seguir el diálogo para la reconstrucción de los presidentes de los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, puede verlo en diferido pinchando en este enlace. Dura alrededor de una hora.