J.K. Rowling desmiente ocho mitos sobre el origen de 'Harry Potter'

Sin duda el mundo mágico creado por J.K. Rowling en su saga 'Harry Potter' es uno de los más ricos y famosos de las últimas décadas. Sin embargo, la leyenda ha superado a la realidad, y muchos de los mitos que giran en torno a los orígenes del niño mago son falsos.

Una buena dosis de veritaserum para los fans más acérrimos de la saga que, aún a día de hoy, siguen esperando una carta del Director Dumbledore.

Desde la cafetería en Edimburgo en la que supuestamente la escritora se sentaba a escribir parte de su novela en servilletas, a la hipotética escuela real de Reino Unido en la que se inspira Hogwarts, pasando por librerías que nunca visitó o plazas de párking que no eran suyas, estos son son mitos completamente falsos de 'Harry Potter'.

Harry Potter no 'nació' en Edimburgo

Cuenta la leyenda que, tras su divorcio, Rowling solía frecuentar una cafetería de Edimburgo, 'The Elephant House', donde escribía en servilletas los bosquejos de las aventuras del 'Niño Que Sobrevivió'. Millones de fans la visitan al año, e incluso se hacen fotos donde supuestamente se sentaba la escritora. Pero, en realidad, ya llevaba varias páginas de la novela cuando comenzó a ir al establecimiento.

"Estaba pensando poner una sección en mi sitio web sobre todas las presuntas inspiraciones y lugares de nacimiento de Potter", escribió en la red social. "Ya llevaba escribiendo Potter varios años cuando visité por primera vez éste café, así que no es su lugar de nacimiento. Pero escribí allí, así que, ¡lo dejaremos pasar!", dijo en respuesta a un tuitero que le preguntó por la historia del local.

"Si se define el lugar de nacimiento de Harry Potter como el momento en el que tuve la idea inicial, entonces nació en un tren entre Manchester y Londres", añadió la escritora.

La librería de Oporto no inspiró Hogwarts

"Por ejemplo, nunca visité ésta librería de Oporto", añade en otro tuit en relación a la conocida erróneamente como librería de Harry Potter. "¡Ni siquiera sabía de su existencia! Es hermosa y desearía haberla visitado, pero no tiene nada que ver con Hogwarts".

El quidditch, un deporte inglés

"Éste edificio está en Manchester, y solía ser el Bourneville Hotel (estoy bastante segura de que es este edificio, pero podría ser el que está al lado). De todos modos, pasé sólo una noche allí en 1991. Y cuando me fui a la mañana siguiente inventé el Quidditch", explica en otro tuit la autora, en referencia al popular deporte mágico que se juega con escobas y pelotas encantadas.

No hay ningún Hogwarts en el mundo real

Muchas veces se ha señalado que el colegio Hogwarts de Magia y hechicería se inspiró en diferentes centros docentes clásicos de Edimburgo. "A veces escucho que Hogwarts se basó en una u otra escuela de Edimburgo, pero eso también es 100% falso", explicó, para agregar: "¡Hogwarts se creó mucho antes de que me fijase en ninguna de ellas!".

El falso caldero chorreante

También se dice que tanto el Callejón Diagón como el Caldero Chorreante se basan en las fiestas de Old Firehouse y en la calle Gandy Street de Exeter en Devon (Reino Unido). Ambas cosas "son falsas, me temo", tal y como asegura su creadora. "No recuerdo haber ido nunca a Old Firehouse cuando era estudiante, y Gandy Street no se parece en nada al Callejón Diagón en mi cabeza".

La entrada al Callejón Diagón de Shambles

Tal y como explica otro fan, en Yorkshire aseguran que la entrada al Callejón Diagón se encuentra en Shambles. Pero tan sólo se trata de otra campaña de marketing. "Bueno, parece que tengo otra pelea entre manos, porque nunca he visto o visitado Shambles", asegura Rowling.

Parking reservado para la magia

Otro gran mito es una supuesta plaza de aparcamiento que la autora estuvo utilizando asiduamente en Edimburgo mientras escribía 'Las Reliquias de la Muerte'. "Es mi parte favorita sin sentido de los lugares de referencia de Harry Potter. Ni siquiera sé conducir", bromea en un tuit.

La calle de Snape

"Alerta de inspiración real de Harry Potter: pasaba por ésta calle todos los días de camino al trabajo cuando vivía en Clapham", asegura la escritora en una foto en la que aparece la placa de una calle donde se lee el nombre Severus Road.

"Mucho más tarde, después de la publicación, volví a pasar por el lugar y me di cuenta que ESTE era el motivo por el que Severus fue lo primero que se me pasó por la cabeza al pensar en un nombre para Snape", remató.