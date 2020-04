Crece la capacidad de contagio del virus tras la vuelta de la actividad no esencial

La capacidad de contagio del virus de la Covid-19 en Canarias ha aumentado tras la vuelta de la actividad no esencial, el pasado lunes 13. Desde entonces y tras haber permanecido varias semanas por debajo de un número reproductivo básico (R0) inferior a 0,7, se ha ido incrementando hasta alcanzar el 0,9 el pasado viernes y el 0,83 en el día de ayer.

Este aumento del número R0 del virus, que no es más que la capacidad que tiene una persona con Covid-19 de contagiar a otra, empieza a ser palpable justo tres días más tarde de este regreso a la actividad económica. Tras haberse situado en un mínimo que la situó en la más baja de España el 15 de abril (0,51) este indicador comenzó a crecer sin detenerse hasta el nivel que ha alcanzado hoy. De hecho, este indicador es más elevado que el de la media nacional, situado en 0,75.

La R0 se aplica específicamente para estimar el riesgo de infección y propagación de un virus cuando entra en contacto con una población de personas que previamente estaban libres de infección por este virus. Cuando el valor es menor a 1 significa la enfermedad tenderá a desaparecer. Cuando se encuentra en 1 cada infección provocará una nueva, con lo que la enfermedad se mantendrá viva y estable. Si se actúa a tiempo se pueden controlar los brotes. Cuando el número es mayor a 1 significa que la enfermedad se transmitirá entre más personas y puede haber un brote o epidemia. El SARS-CoV-2 suele tener un R0 de entre 2,6 y 4.

La curva se detiene. Estos días la curva epidemiológica de Canarias -la que hace referencia a los casos activos en el Archipiélago- está empezando a detener el descenso continuo que había experimentado durante las dos semanas previas. Tras varios días de descenso continuado los 1.000 casos parece ser la cifra media de casos activos en la que más ha oscilado la situación en Canarias. En el día de ayer, con 2.202 casos constatados, 1.108 altas y 134 defunciones, los casos activos en las Islas ascendieron a 960. Esta cifra es similar al que se obtuvo el día anterior, cuando los casos que todavía son contagiosos en Canarias sumaban 961. El incremento de casos totales se situó en 0,7% en el día de ayer, sumando 15 más, un aumento similar al de días previos.

Un día sin fallecimientos. Respecto a los fallecidos que, a día de hoy, representan el 6% de las personas, ayer no se sumó ningún nuevo fallecimiento a la estadística. Por tanto, el número de fallecidos alcanzó las 134 defunciones por Covid-19 o sus complicaciones desde que comenzara la epidemia. Es la primera vez que Canarias no suma ni una muerte entre semana. Normalmente esto estaba ocurriendo durante los fines de semana, cuando muchos hospitales, debido a los días festivos, no daban cuenta de estos pacientes fallecidos.

La mitad de los contagiados ya está curado. El 50,3% de las personas que se han contagiado por el virus en las Islas ya han sido dados de alta. En total ayer se sumó a la estadística 16 casos nuevos de personas curadas, lo que significa un 1,5% más que el día anterior. Por tanto, los curados crecieron ayer en el mismo número que los nuevos casos. De ahí que la curva epidémica se haya estancado.

900 hospitalizaciones. La epidemia ha provocado que 900 personas en Canarias hayan tenido que ingresar en uno de sus hospitales, mientras que, de estos, 174 han tenido que ingresar en las unidades de cuidados intensivos debido a la gravedad de su patología. En estos momentos, 143 personas permanecen ingresadas en el Archipiélago, de ellos 46 en UCI. El Hierro y La Gomera carecen de pacientes ingresados de ningún tipo y La Palma tan solo cuenta con tres ingresados en planta.

Cribadas 48.273 personas. En total, el Servicio Canario de la Salud ha realizado hasta ayer 56.633 pruebas PCR para el diagnóstico del Covid-19, a 48.273 personas. De estas personas, el 80,22% se han realizado una sola PCR, el 14,04% dos y solo el 3,68% se han realizado tres. Cabe resaltar que son tres las PCR mínimas para conocer el estado epidemiológico de una persona. Una primera para saber si la persona es positivo, a la que se suma otras dos para comprobar si ha pasado la enfermedad con una doble PCR negativa. En este sentido, 40 personas en el Archipiélago han tenido que hacerse 10 o más PCR, según el informe diario del estado de la epidemia en Canarias.

El 64% del personal del HUC, cribado. En el día de ayer, el Hospital Universitario de Canarias (HUC) había cribado al 64,6% de su plantilla. Es decir, había realizado test de PCR a 3.439 trabajadores de un total de 5.321. A estos hay que sumarles unos 600 PCR más que se realizaron en el día de ayer. En este cribado masivo se han detectado nueve casos por PCR y 76 trabajadores con inmunoglobulinas tipo G, lo que significa que el 1,42% del personal cribado tiene inmunidad contra el coronavirus. Desde que empezó la pandemia, y con estos nuevos casos, el HUC ha constatado entre sus trabajadores 110 casos positivos. Por su parte, en el Hospital de La Candelaria se han constatado 10 positivos por coronavirus por PCR, es decir, que aún tienen la enfermedad y otros 42 que ya la han pasado, dando positivo en inmunoglobulinas del tipo G (IgG) desde que comenzó la epidemia. Esto significa que solo el 1% de los trabajadores a los que se les ha hecho cribado estos días, 5.098 de más de 6.300, se ha contagiado. En todo el Servicio Canario de la Salud (SCS) se han descrito 563 contagios entre el personal. El Servicio Canario de la Salud cuenta con 31.000 trabajadores, por tanto, esta cifra supone el 1,8% del total, pero el 25,6% de los contagios en las Islas. Estos días continuará el cribado de estas personas de riesgo en Tenerife y Gran Canaria.

Un curso para evitar el impacto emocional. La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife han organizado una acción formativa gratuita para ayudar a los y las profesionales que trabajan en primera línea durante el actual estado de alarma para ayudarles a minimizar el impacto psicológico que pueda generarles esta situación excepcional. La actividad formativa, denominada Autocuidado de intervinientes en situaciones críticas y de emergencias, desde una perspectiva integradora: Covid-19, tiene una duración 25 horas lectivas y se imparte online. Sus destinatarios son profesionales sanitarios y no sanitarios, trabajadores sociales, personal de los centros sociosanitarios, de los dispositivos de emergencia, Protección Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Atención a embarazadas por teléfono. Las matronas del Paritorio del Hospital Universitario de Canarias (HUC) han puesto en marcha un servicio telefónico para atender las dudas que las gestantes tengan respecto a la asistencia. Podrán consultar medidas de seguridad, circuitos de acceso y acompañamiento, entre otros, a través de un teléfono que se ha habilitado para este fin, el 922 678787, que será atendido por las matronas de guardia. El personal de paritorio espera que esta iniciativa sirva para tranquilizar a las familias y poder seguir viviendo de forma positiva el nacimiento de su hijo.

La Federación de Diabetes comparte sus conocimientos. Junto con las organizaciones líderes de diabetes en el mundo, la Federación de Asociaciones de Diabetes de Canarias compartirá recomendaciones para las personas con diabetes para prevenir Covid-19. Estas recomendaciones tienen como objetivo mantener a los más vulnerables a complicaciones por Covid-19. Estas recomendaciones fueron creadas por la Alianza JDRF-Beyond Type 1 y cuentan con el respaldo de la Asociación Americana de Diabetes, la Escuela de Medicina de Harvard y la Sociedad Internacional de Diabetes Pediátrica y de Adolescentes (ISPAD) y se encuentran publicadas en coronavirusdiabetes.org.