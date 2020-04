Arriaga descarta una moción de censura en Santa Cruz

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y portavoz de Ciudadanos (Cs) en la institución insular, Enrique Arriaga, ha manifestado a EL DÍA que su partido descarta una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz porque "en estos momentos lo que tenemos que hacer es trabajar para superar esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus". "Para Ciudadanos lo más importante ahora es dar estabilidad al Consistorio chicharrero y luchar juntos para la recuperación social y económica de la capital, y de la Isla", ha apuntado Arriaga ante la dimisión del concejal de Infraestructuras y Urbanismo en la Corporación local, Juan Ramón Lazcano, de Cs.

Lazcano presentó el pasado viernes su dimisión como concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, decisión que podría desestabilizar al grupo de Gobierno de la capital, formado por el Partido Socialista (PSOE) y por dos ediles de Cs, Lazcano y Matilde Zambudio, quien aún mantiene una batalla judicial contra la formación naranja, y apoyado desde la oposición por Unidas Podemos. Y es que el pacto de Gobierno en Santa Cruz, con la alcaldesa socialista Patricia Hernández al frente, podría quedar en minoría.

El portavoz de la formación naranja en el Cabildo ha insistido en que su partido "no tiene intención" de promover una moción de censura en Santa Cruz. "Ciudadanos velará en todo momento por los intereses de los tinerfeños, nuestro objetivo principal en estos momentos tan graves para el conjunto del país es mantener la estabilidad en Santa Cruz de Tenerife. El partido seguirá trabajando y dedicando toda nuestra atención por mejorar la vida de nuestros vecinos desde las instituciones", ha agregado. Por lo tanto, apunta, "no va a pasar nada, porque lo importante ahora es concentrar nuestros esfuerzos en esta crisis sanitaria".

Con respecto a la decisión que ha tomado Lazcano, el portavoz de Cs en el Cabildo asegura que "nadie se lo esperaba". "Sabíamos que su situación en el Ayuntamiento de Santa Cruz no era cómoda, pero no nos esperábamos que se marchara y menos sin comunicárselo a nadie. Creo que esta decisión ha sido inoportuna, teniendo en cuenta en la situación de confinamiento y estado de alarma en la que nos encontrabmos. Ha desestabilizado al grupo de Gobierno de la capital, pero, insisto, no va a pasar nada", ha indicado.

En relación a la nueva concejala que sustituirá a Lazcano, la siguiente en la lista, Evelyn Alonso, el portavoz de Cs en el Cabildo ha señalado que el partido realizará un estudio para la redistribución de las áreas, una vez que Alonso tome posesión de su acta. "No tenemos claro si asumirá las áreas que tenía Lazcano, que son Infraestructuras y Urbanismo. Lo más seguro es que se realice una redistribución de las áreas", ha comentado el también consejero insualar de Carreteras, Movilidad e Innovación.