El Cabildo para la obra de la TF-333 en Los Realejos porque impide construir una acera

El vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero insular de Carreteras, Enrique Arriaga, informa de que se ha ordenado la inmediata paralización de la obra de reposición del muro de contención situado en la carretera insular TF-333, en Los Realejos, de titularidad privada, "debido a que el ayuntamiento no ha atendido al contenido de los informes técnicos emitidos por la corporación insular", que reclama un mayor retranqueo para que se pueda construir una acera.

La cuestión que más preocupa al Cabildo es que "el actual proyecto no contempla el espacio necesario para la construcción de una acera, que va a ejecutar la corporación insular, para garantizar la seguridad de los peatones". Con ello se quiere atender "una demanda histórica de los vecinos, padres, madres y resto de la comunidad educativa del colegio Pureza de María, tal y como exigen, además, los informes de las áreas de Medio Natural y Carreteras del Cabildo, en los que se ha trasladado esta cuestión al Ayuntamiento en reiteradas ocasiones".

Arriaga, que ha señalado que esta paralización es temporal hasta que el Ayuntamiento subsane las deficiencias del proyecto, ha mostrado su total disposición al diálogo para llegar a un entendimiento que permita reanudar los trabajos, en beneficio de la ciudadanía. Por ello, afirma que en breve plazo citará a las partes a una reunión para alcanzar un acuerdo y continuar con la actuación, teniendo en cuenta el espacio necesario para la construcción de la citada acera.

"La solución que hemos planteado desde el Cabildo para la reconstrucción del muro, siguiendo lo establecido en la Ley de Carreteras de Canarias, lo que pretende es solucionar una necesidad prioritaria de los vecinos de La Montañeta, que resolverá los problemas de seguridad vial y nos permitirá establecer un itinerario peatonal entre el citado colegio y este núcleo", afirma.

Además, el Cabildo señala la actuación incluía una longitud estimada de reconstrucción de 26 metros y "se ha constatado que la longitud de demolición que se está realizando es muy superior a la prevista".

El área insular de Gestión del Medio Urbano Natural y Seguridad emitió informe favorable a la realización de los trabajos "siempre y cuando el muro previsto, que se ubicaría a tres metros del borde de la calzada, tenga un acabado exterior en mampostería similar al actual, es decir, como el muro de piedra seca que en la actualidad soporta el bancal de platanera en un tramo y los jardines en el resto, y que el desmonte a realizar, sea el estrictamente necesario para la ubicación del muro, no pudiéndose realizar desmontes desmesurados".