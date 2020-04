Gatos y hurones, más sensibles que los perros a contraer el coronavirus

María Luisa Fernández, presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, reconoce que hay mascotas contagiadas por el Covid-19, de forma concreta dos perros en Hong Kong y otro ejemplar en Bélgica, pero matiza que "son casos puntuales, no son muchos, lo cual es muy buena señal, en principio". Para Fernández, se trata de episodios anecdóticos de animales que tienen el coronavirus porque conviven con personas que han dado positivo a la enfermedad.

Sobre la posibilidad de un contagio generalizado entre las mascotas, aclara que en los canes "hay muy poca evidencia". "Se han hecho estudios para ver qué animales son más sensibles a contraer el coronavirus; los perros parecen más resistentes y los gatos y los hurones, sobre todo estos últimos, son las especies que parecen más sensibles", explica. Los estudios se han efectuado en laboratorios, pero todavía no con ejemplares que vivan en la calle o en viviendas.



Tranquilidad

Según la presidenta del Colegio de Veterinarios en la provincia occidental del Archipiélago, "los propietarios de perros deben estar tranquilos, porque la viabilidad del coronavirus en los mismos es poquísima, por lo que se sabe de los estudios". Respecto a los gatos, señala que la transmisión entre ellos resulta más leve que entre las personas y que aquellos felinos que están contagiados, incluido el tigre de Brooklyn, todos han tenido contacto con personas previamente contagiadas".

Y por ahora los citados animales que han dado positivo tienen sintomatología leve, aunque aun así cabe la posibilidad de que también puedan ejercer de transmisores para los seres humanos. En opinión de María Luisa Fernández, igual que ocurre con las personas, hay que extremar las precauciones con las mascotas que vivan con personas que han dado positivo, para que perros, gatos o hurones no puedan transmitir el coronavirus ni a otros animales ni a otros ciudadanos. Y recuerda que si un paciente debe guardar la cuarentena, estar aislado y recibir el pertinente control médico, exactamente lo mismo se debe aplicar con los animales de compañía.



Vacunas anuales

Advierte de que las clínicas veterinarias sí están abriendo, pero lo que se recomienda a los clientes es que no acudan para servicios como cortar las uñas a su mascota o si esta tiene garrapatas, por ejemplo; pero si está enfermo, tiene que ir a las consultas. Según Fernández, las vacunaciones anuales "son importantísimas para prevenir enfermedades, como la rabia, que es potencialmente mortal para los humanos". Insiste que, para convivir bien con nuestros animales, estos deben estar "sanos, vacunados y desparasitados".

Sugiere a los dueños de mascotas que, en primer lugar, llamen al veterinario y logren concertar una cita, ya que en todos los centros siguen los protocolos para intentar evitar la expansión del coronavirus, como en las diversas actividades económicas que permanecen con atención al público.

No percibe la existencia de anomalías graves y generalizadas en el trato a los animales en cuanto a su alimentación o posible abandono. "En general, nos estamos portando muy bien todos", apunta. Aconseja que los dueños de mascotas consulten páginas de internet adecuadas con consejos para entretenerlos o entrenarlos en la vivienda, con el objetivo de que las mismas lleven mejor el confinamiento.

En estos momentos, los centros de acogida de animales establecidos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife están cerrados, por lo que "no tenemos datos" concretos o estimativos sobre el abandono de mascotas. No obstante, en las páginas de las redes sociales que de forma habitual divulgan los mencionados casos no se perciben unas cifras más elevadas de lo normal en cuanto a dejar en la calle, principalmente, a perros de diversas razas, añade María Luisa Fernández. También anima a los ciudadanos a consultar cualquier duda con los profesionales colegiados de confianza a través del teléfono.