Cómo ver la Superluna del mes de abril desde casa

El próximo 8 de abril se producirá la tercera y mayor superluna de 2020. Siguiendo las recomendaciones que proponemos a continuación, podrán aprovechar este espectáculo para obtener unas preciosas imágenes de la Luna llena desde casa.

El término "superluna" fue acuñado popularmente hace apenas unas décadas y no tiene un uso científico. Hace referencia a la percepción que tenemos del diámetro y el brillo de la Luna llena desde la Tierra con respecto al apogeo, la máxima distancia a la que este satélite se encuentra de nuestro planeta. La Luna gira sobre la Tierra con un período de, aproximadamente, 28 días. Pero su órbita no es circular. Se trata de una elipse. Ese es el motivo por el que la distancia Tierra-Luna no es siempre la misma y, por ende, tampoco lo son el tamaño y brillo que percibimos de su imagen.

Por definición, se producirá una superluna si la Luna llena sucede cerca del perigeo lunar. Así que este año 2020 oiremos hablar de hasta cuatro superlunas (en febrero, marzo, abril y mayo). De hecho, este evento astronómico es tan habitual que, normalmente, suele haber entre tres y cinco superlunas al año. Durante estos fenómenos, el diámetro aparente de la Luna puede aumentar hasta un 14% y su brillo hasta un 30%. En el caso de la próxima superluna, su tamaño y brillo aparentes aumentarán un 12% y un 29% con respecto al apogeo, respectivamente. Esto será debido a que el próximo miércoles 8 abril, a las 2:36 UT, el satélite pasará a 357.035 km de la Tierra (apogeo con máxima distancia del año 2020, 406.690 km).

En la situación más favorable, una superluna tendrá un diámetro de 4 minutos de arco mayor que una Luna llena en el apogeo. Es decir, el incremento de diámetro angular de la superluna es de solo la quinceava parte del tamaño angular de nuestro dedo meñique si lo observamos con el brazo extendido. Realmente es muy difícil distinguirlo a simple vista.



#SuperLunaDesdeCasa

La mayoría tendremos que ver esta Luna llena en perigeo desde nuestras casas. Con el fin de no perder la oportunidad de disfrutar de este espectáculo celeste en todo su esplendor, a continuación incluimos una serie de recomendaciones para fotografiarla desde casa y les animamos a compartir el resultado en sus redes sociales utilizando el hashtag #SuperlunaDesdeCasa.

La noche del martes 7 será el mejor momento para observarla. En el momento en el que atardece por el Oeste, la Luna llena estará saliendo por el horizonte Este. Durante toda la noche y hasta el amanecer, podremos verla cruzar el firmamento. Un momento bonito para inmortalizarla sería durante la salida o la puesta. Con el horizonte despejado, podemos observar algunos efectos atmosféricos de refracción y tendremos luz ambiental suficiente para poder ver también el paisaje. Una hora después de la puesta de Sol y hasta una hora antes del amanecer, tenemos la oscuridad de la noche (aunque no tanto por la Luna llena). A partir de ese momento, también podemos ver las estrellas y fotografiarlas. Y, antes del amanecer, la Luna se irá desvaneciendo mientras se acerca al horizonte Oeste.

Para fotografiarla con nuestros móviles, no debemos usar los modos predefinidos (automáticos), sino ajustar nosotros mismos la exposición de forma manual. Por ejemplo, para un móvil convencional en un entorno muy iluminado (desde una ciudad, por ejemplo), bastará con ISO 1600, exposición de 2 segundos y apertura máxima (f mínimo).

Si el programa que viene en nuestro móvil no tiene la posibilidad de ajustar los valores de toma, podemos descargar alguno de las cientos de apps gratuitas. Lo mismo para editar las imágenes: bastará con poder ajustar la exposición, el contraste y el color, para lograr un resultado más realista y/o atractivo. Algunos móviles de alta gama vienen con zoom integrado o con otra cámara con mayor focal. Eso nos puede ayudar para obtener más detalle, pero a cambio perderemos parte del paisaje. También se venden mini-objetivos para móviles, con resultados bastante aceptables.