Sanidad desmiente que solicite mascarillas de buceo como respiradores

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha desmentido este lunes a través de su cuenta de Twitter que esté solicitando mascarillas de buceo para utilizarlas como respiradores, tal y como se asegura en un bulo que circula por internet.



Ante la proliferación de estas informaciones falsas, el Gobierno de Canarias pide una vez más que no se dé alas a noticias no contrastadas y que no se difundan informaciones falsas en torno a la crisis del coronavirus. En las redes se comparte numeroso contenido que no siempre es veraz, por ello es importante acceder a los canales oficiales y homologados para contrastar la información.



Sanidad GobCan es la página oficial de la Consejería canaria y en ella se encuentra la información actualizada diariamente en torno a la gestión del COVID-19.









????En Canarias no se está solicitando mascarillas de buceo para usarlas como respiradores.

No difundas #Bulos

Recuerda que la desinformación puede causar tanto daño como el #COVID19

Consulta #FuentesOficiales #Responsabilidad #EsteVirusLoParamosEntreTodos pic.twitter.com/uXkj1lIZxL — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) March 30, 2020