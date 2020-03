Concepción (CD Tenerife): "Queremos finalizar esta Liga"

El presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, en declaraciones a la web oficial del club, aseguró este sábado que la voluntad del conjunto blanquiazul es la de "finalizar esta Liga"; no obstante, interpone a ese interés la salud de la sociedad y de sus trabajadores, a los cuales les agradeció el "compromiso" que han mostrado en una situación que se ha desarrollado con mayor virulencia de la esperada en un inicio. De igual modo, reconoce haberle tendido la mano al Gobierno de Canarias para colaborar con lo que "crean conveniente", subrayó el dirigente.

"Hemos entrado en un punto crítico. Nunca pensamos que una pandemia de esta magnitud llegara al mundo que nos rodea. Lo que toca es afrontarlo y luchar para salir de esta. El fútbol, como otras muchas actividades, está parado porque lo primero es preservar la salud de los deportistas. Debemos hacer lo que nos corresponde a cada uno, pero siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias", empezó diciendo Concepción.

En este impás, el máximo accionista del Tenerife reconoce que sus funciones no cesan y que estará presente en la Asamblea General de LaLiga, que será por videoconferencia la próxima semana. En ella, espera que la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) alcancen "acuerdos" que favorezcan tanto a jugadores como a clubes.

La postura del cuadro blanquiazul es la de "culminar" una competición que ya había sobrepasado el "ecuador. Todos tenemos esa voluntad, pero los tiempos no los podemos marcar porque no sabemos cómo va a evolucionar la situación crítica que tenemos. Tanto AFE como los clubes queremos finalizar", refrendó el empresario palmero.

Miguel Concepción también abordó la "hoja de ruta" instaurada por el club para que los jugadores, pese a estar confinados en sus domicilios, sigan unas líneas de trabajo para las cuales "se les ha proporcionado el material". El objetivo: "que se encuentren en un estado físico aceptable una vez se reincorporen. Se les está haciendo un seguimiento dentro de la precariedad que conlleva el entrenar y estar encerrados en sus respectivas viviendas". El dirigente aseguró que el proceder es el mismo con el resto de conjuntos que tiene bajo su paraguas la entidad birria.

Para el resto de empleados del club, el presidente quiso enviar un mensaje de sosiego, ya que el club va a seguir "sosteniendo esos puestos de trabajo" de profesionales que siguen desempeñando su función "a través del teletrabajo", explicó.

"Hemos ofrecido al Gobierno de Canarias toda la infraestructura del club para lo que crean conveniente; le hemos mostrado nuestra absoluta predisposición. Nosotros estamos ahí para sumar y colaborar en estos momentos difíciles. De hecho, estamos estudiando articular una donación de materiales de primera necesidad en aquellos organismos sanitarios que lo necesiten", desveló un Concepción implicado en términos solidarios.

El presidente del representativo también le pidió al tinerfeñismo "paciencia" y seguir con "rigor" las pautas que están dando las autoridades sanitarias para revertir la coyuntura actual. "Entre todos lo vamos a superar", aseveró un Miguel Concepción que también le envió un mensaje de "agradecimiento" a los profesionales que trabajan en primera línea en la erradicación del coronavirus. "Están haciendo una labor modélica, y eso será lo que nos lleve a poder parar esta pandemia", concluyó.