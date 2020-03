Test 'caseros' de PCR para evitar el infradiagnóstico de positivos

España se está quedando sin los medios para hacer pruebas de coronavirus Covid-19. Reconocido por la propia Administración sanitaria estatal, en los últimos días muchas comunidades -especialmente las más afectadas por la extensión del virus- han dejado de hacer test a pacientes con síntomas leves debido, en parte, a los problemas que padece la logística mundial. En Canarias, según los propios profesionales, aún hay "suministro suficiente para cubrir las necesidades". No obstante, y contemplando la situación que está atravesando el sistema de diagnóstico en la Península, tanto la Consejería como los propios investigadores están ya tomando medidas para evitar un futuro desabastecimiento que no permita continuar determinando quién es o no positivo en esta patología. Entre estas medidas se ha barajado, por ejemplo, incluir a los equipos de las universidades en la detección de casos, una medida que ya está en marcha. No obstante, los propios científicos están proponiendo una más innovadora: crear test caseros más baratos y con la misma eficacia que los que venden distintas farmacéuticas.

La ingente cantidad de casos que están ingresando con gravedad en los hospitales públicos -en Canarias son unos 50- está impidiendo a los profesionales poder centrarse en esta tarea que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la imprescindible para poder combatir el virus. Así lo volvió a recordar el pasado lunes la organización, que señaló que es importante que cada país haga la prueba "a cada caso sospechoso". "Si son positivos, aisladlos, encontrad quién ha estado en contacto cercano con él dos días antes de hallarse los primeros síntomas y hacedles test a esas personas también", insistió el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

Y es que el cribado población y masivo de casos ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces para "aplanar" la curva epidemiológica del Covid-19. Así lo constata también el jefe de la sección de epidemiología de la Dirección de Salud Pública de Canarias, Amós García Rojas, que indicó que lo ideal "es hacer todas las pruebas que se pueda".

Esta situación que afecta a la disponibilidad de pruebas ha provocado que exista una diferencia entre los los casos diagnosticados hasta el momento -que ya han alcanzado los 11.000 en toda España- y los casos reales que existen en nuestro país. Sin embargo, no sabemos cómo de grande es esa brecha.



Prioridad a los casos graves

El Ministerio de Sanidad ha priorizado los casos más graves a la hora de realizarles la prueba, una determinación que, a ojos de García Rojas, "parece bastante razonable". "Las personas que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones, las más vulnerables, asi como los sanitarios por su capacidad de transmitir el problema, son las que más nos importan con respecto a la infección de Covid-19", señaló Rojas. Esta falta de medios explicaría que mientras que el número de casos apenas ha subido un 17% en un día, el de fallecidos haya crecido en más de un 43%. También esta circunstancia puede estar detrás de que la tasa de letalidad en España haya superado el 4%. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, conocedor de la problemática señaló que el ministerio está preparando un operativo para retomar las pruebas en pacientes con síntomas leves, pero que esto aún se demorará varios días.

En Canarias, los investigadores se dieron cuenta de esta situación desde hace unos días y han empezado a proponer medidas complementarias. Porque la cosa no está en que se estén haciendo pocos test por falta de medios, sino que las farmacéuticas que comercializan los kits para realizarlos, cada vez tienen más demanda. "Estos kits se diseñan para que su utilización sea muy sencilla y rutinaria para aplicar en hospitales", explica el director de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Fernando Gutiérrez, que señala que la metodología que sigue este test se puede reproducir también "de manera manual".

Estas pruebas, conocidas como PCR, básicamente, lo que hacen es transformar el RNA -material genético del virus- en ADN porque "es más estable y fácil de trabajar". Para crear esa reacción en cadena de polimerasa (lo que significan las siglas de PCR), es necesario lo que entre las paredes del laboratorio se conoce coloquialmente como "oligos", los oligonucleotidos o cebadores.



Iguales que los comerciales

"Ante las circunstancias actuales, muchos son los investigadores que ya han hecho sus diseños y encargado o copiado de la OMS los oligonucleótidos para hacer sus test", explica Gutiérrez. Estos test caseros harían exactamente lo mismo que los kits comerciales, necesitarían las mismas muestras (nasofaríngea) y seguirían el mismo protocolo de actuación. Esta prueba hecha en casa sería más barata que la actual. "El coste rondaría los 5 y los 10 euros", explica Gutiérrez, que señala que la "capacidad de identificación sería la misma que la del kit comercial.

Sin embargo, al carecer de homologación aún se debate si es posible o no incluirla para paliar la alta demanda de diagnósticos. Según García Rojas, dicha homologación es "importantístima". Para él, los test que se usen para la población general deben estar "sustentados en la evidencia científica", tener una "fiabilidad claramente contrastada" y contar con "las homologaciones necesarias". Sin embargo, los científicos y sanitarios insisten en que no hay que olvidar la situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando y que pueden necesitar tomar decisiones extremas.