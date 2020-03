Los Realejos y Arona llevan medicinas y comida a los mayores que viven solos

Los ayuntamientos del norte y el sur de Tenerife continuaron ayer aplicando nuevas medidas para afrontar la inédita situación de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus y el confinamiento obligado de vecinos y turistas en viviendas y hoteles. Consistorios como los de Los Realejos y Arona han dado un paso más allá y han puesto en marcha servicios, mediante voluntarios o trabajadores municipales, para hacer la compra o llevar medicamentos a las personas mayores que viven solas o tienen movilidad reducida.

El alcalde realejero, Manuel Domínguez (PP), anunció ayer la puesta en marcha de un servicio de reparto a domicilio de alimentos y medicinas dirigido a "las personas mayores dependientes que vivan solas, personas con movilidad reducida no acompañadas o familias que hayan sido puestas en cuarentena por el Covid-19". Asimismo, se podrán beneficiar de esta medida aquellas personas que padezcan una enfermedad para la que se recomiende no salir de casa y no tengan la posibilidad de contar con un familiar que les ayude.

Para hacer realidad esta iniciativa de las áreas de Bienestar Social, Personas Mayores y Seguridad y Emergencias, el ayuntamiento dispondrá de una partida económica con la que los colaboradores de Bomberos Voluntarios y Protección Civil podrán realizar la compra de alimentos de primera necesidad o medicinas para llevar a los hogares de aquellos mayores o personas enfermas que lo hayan solicitado a través del número de teléfono habilitado: 648 130 190.

Una vez realizada la compra, siempre en los pequeños y medianos establecimientos más próximos al lugar de residencia, los voluntarios se trasladarán al domicilio de los solicitantes con el recibo de compra, cuyo importe deberán abonar en el momento de entrega. Las trabajadoras sociales de Los Realejos están contactando con todos los mayores que se pueden beneficiar de esta iniciativa para que la conozcan.

En el caso de Arona, el área de Mayores ha dotado al personal del servicio de ayuda domiciliaria de material de protección y ha modificado su dinámica de trabajo para reforzar la atención a personas mayores solas, con problemas de movilidad o discapacidad, a quienes se les ofrece el servicio de compra de alimentos y de medicación en las farmacias.



"Especialmente vulnerables"

El área de Mayores de Arona también se está poniendo en contacto con las personas que tienen detectadas como "especialmente vulnerables" para comprobar en qué situación se encuentran y, si lo necesitan, ofrecerles este mismo servicio gratuito.

Los municipios turísticos han ordenado el cierre de las principales playas, y algunos paseos, con el objetivo de evitar la presencia de personas en espacios públicos. Durante el día de ayer, los socorristas se veían obligados a vigilar playas absolutamente vacías en localidades como Arona, Granadilla de Abona o Puerto de la Cruz.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) colaboró en la aplicación de las limitaciones por el estado de alarma en localidades como Puerto de la Cruz, donde tres vehículos recorrieron las calles para emitir, a través de megafonía, el siguiente mensaje, traducido a varios idiomas: "Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, todos los ciudadanos deben permanecer en sus domicilios. Frenar la epidemia es responsabilidad de todos. Quédate en casa".

Respecto a la atención al público en los ayuntamientos del Norte y del Sur, en la mayoría de los casos se han aplicado importantes limitaciones, así como medidas para facilitar el teletrabajo. Es el caso de Tacoronte, donde el gobierno local señala que "carece de sentido que la plantilla que puede desempeñar sus funciones telemáticamente lo haga de forma presencial", por lo que se han facilitado herramientas de reunión telemática y se ha ajustado la centralita para que las llamadas pueda ser canalizadas. Las citas en Servicios Sociales se han suspendido, así como los plazos para la tramitación de todos los procedimientos administrativos, los de prescripción y de caducidad.

Igualmente se suspende la celebración de las sesiones de todos los órganos colegiados de esta Corporación local, en el sentido más amplio, incluyendo el Pleno, las comisiones informativas, la Junta de Gobierno Local o las mesas de negociación y de contratación, entre otros.

"Los que quieran seguir trabajando de forma presencial tendrán que organizarse por turnos con el fin de evitar la propagación masiva del virus y garantizar que haya relevos en caso de que algún trabajador quede infectado. Las labores se desarrollarán con las máximas garantías de higiene", informa el alcalde, José Daniel Díaz (NC).



Cierra el Lago Martiánez

Puerto de la Cruz procedió al cierre de las instalaciones y servicios municipales que seguían abiertas: el Lago Martiánez , la Biblioteca Municipal Tomás de Iriarte, el Museo Arqueológico, el Castillo San Felipe y la Casa de la Juventud. También cerró Loro Parque y todas las instalaciones municipales cedidas a terceros. Asimismo, se procede al cierre y clausura de todos los parques, jardines, plazas, playas y demás zonas recreativas en las que puedan darse concentraciones de personas. Como en el resto de localidades, se limita la capacidad de asistentes a los velatorios municipales, estableciéndose un número máximo de 20 personas en total para cada recinto, y sin concentraciones en el exterior.

Puerto de la Cruz también restringe el acceso a todas las dependencias municipales, procediendo a la suspensión de la atención al público de forma presencial, en todos los servicios municipales, incluido el registro general. Se habilitan todos los medios telemáticos para resolver cualquier duda que la ciudadanía pueda tener durante el período que dure el estado de alarma. También se restringe el acceso a dependencias policiales a toda persona ajeno a la administración. La puerta de acceso permanecerá cerrada permanentemente, por lo que, en el caso ineludible de tener que acudir a la Jefatura de la Policía Local, la comunicación se realizará a través de la puerta de cristal cerrada.

En Guía de Isora se suspende la celebración de todas las convocatorias de órganos colegiados del ayuntamiento y las bodas civiles. Se está procediendo a reorganizar los turnos y condiciones del personal funcionario y laboral del ayuntamiento para "garantizar los servicios públicos, cumplir con las medidas sanitarias y permitir la conciliación laboral y familiar".

En apoyo a las medidas para evitar la concentración de personas en espacios públicos y garantizar los servicios esenciales, Guía de Isora se atenderá únicamente con cita previa. Esta cita se dará por vía telefónica para los asuntos más urgentes en los teléfonos 922 850 100 y 922 138 915.

El Ayuntamiento de Adeje anuncia que se mantendrá "abierto y operativo durante la vigencia de esta declaración de alerta y sus prórrogas". Se recuerda a toda la población del municipio sureño que los desplazamientos por la vía pública "están restringidos a causas de imperiosa necesidad", por lo tanto, "se limitará el número de atenciones diarias que se desarrollan en las ventanillas de atención ciudadana del consistorio".

"En la medida de lo posible, se rueda a la ciudadanía que se abstenga de acudir al Ayuntamiento a realizar gestiones que no sean de urgente necesidad. Se han establecido canales informáticos y telefónicos para cita previa y atención al ciudadano de 8:00 a 15:00 horas", informa Adeje.



Ayuda a la restauración

Para frenar el impacto económico del cierre de los negocios de restauración, ayuntamientos como los de La Orotava, Los Realejos o Puerto de la Cruz han empezado a crear y compartir listas de bares y restaurantes que mantienen activo el servicio de envío de comida a domicilio.

Las concejalías portuenses de Comercio y Turismo solicitan a todos los negocios que ofrecen el servicio a domicilio de comida, que escriban al correo turismo@puertodelacruz.es, con los datos del establecimiento para remitirlo a los hoteles.

En Los Realejos, los establecimientos que deseen prestar servicio a domicilio, con el fin de elaborar un listado, "deberán remitir su información al correo turismo@losrealejos.travel o llamar al 010 para contactar con la Oficina de Turismo de 8:00 a 13:00".

La Orotava ya ha comenzado a repartir una lista de restaurantes y bares con servicio a domicilio a través de sus redes sociales, que se puede actualizar a través de comercio@villadelaorotava.org.

El Grupo Municipal Popular de Puerto de la Cruz plantea varias medidas para paliar los efectos económicos que el COVID-19 puede acarrear a las empresas locales, como "una bonificación del 25% en la cuota del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los comercios y establecimientos de ocio y hostelería, aparejada al mantenimiento del empleo; una moratoria en el pago de los tributos a los ciudadanos, ampliándolo hasta el 31 de agosto del presente año, y la habilitación de una partida no inferior a 500.000 euros, con el fin de destinarla a subvenciones de incentivo de la economía local".



Aplazamiento de recibos

El Ayuntamiento de Arona prepara un paquete de medidas para paliar los efectos económicos que la contención de la pandemia de coronavirus tiene ya en la economía. La primera será aplazar el pago de recibos como los vados, la basura o el rodaje, que se suman a la ampliación de plazos para pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), todo ello además de reclamar al Gobierno del Estado que los municipios económicamente saneados puedan utilizar el remanente de tesorería de que disponen, en el caso de Arona más de cien millones de euros, para impulsar la actividad económica y ayudar a asalariados, autónomos, pymes y empresas.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, ha explicado la necesidad de "impulsar medidas ambiciosas para relanzar la economía del municipio, que se verá, sin duda, muy afectada ante la necesidad de frenar una pandemia que dejará tras de sí problemas de desempleo y de actividad económica a nuestros vecinos y empresas".